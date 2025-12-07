Рейтинг@Mail.ru
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251207/ekonomnyy-otdykh-v-krymu--kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1151464626.html
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Крымский город Саки вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T17:46
2025-12-07T17:46
отдых в крыму
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
саки
рейтинг
зима
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121076551_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_04d35ec933fcf85da727fd7e74a2d78b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский город Саки вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В следующей тройке оказались Волгоград со средним чеком на суточное размещение в 2690 рублей, Рыбинск – 2719, и Саки, где за ночевку в отеле в декабре попросят в среднем 2873 рубля.Кроме того, в рейтинге Железноводск, со средним ценником в 2930 рублей, кубанская станица Голубицкая – 2962 рублей, Уфа и Ольгинка Краснодарского края – 2974 и 3128 рублей соответственно.Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года, сообщал ранее российский сервис бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отеляхРоссияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыхаНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
саки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121076551_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4c5cb4722d3f68d75178c7abd583c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, саки, рейтинг, зима, крым
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Крымский город Саки вошел в топ-10 популярных направлений для экономного отдыха

17:46 07.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский город Саки вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"Доступные направления анализировались, исходя из средней стоимости ночи проживания. На первом месте Новая Адыгея, где стоимость ночи в среднем 2278 рублей. На втором месте Крымск в Краснодарском крае, где ночь обойдется в среднем в 2319 рублей. На третьем месте Оренбург, где средняя стоимость ночи 2565 рублей", – выяснили аналитики сервиса.

В следующей тройке оказались Волгоград со средним чеком на суточное размещение в 2690 рублей, Рыбинск – 2719, и Саки, где за ночевку в отеле в декабре попросят в среднем 2873 рубля.
Кроме того, в рейтинге Железноводск, со средним ценником в 2930 рублей, кубанская станица Голубицкая – 2962 рублей, Уфа и Ольгинка Краснодарского края – 2974 и 3128 рублей соответственно.
Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года, сообщал ранее российский сервис бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отелях
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
 
Отдых в КрымуТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости КрымаСакиРейтингЗимаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
17:16Мошенники обновили новогодние схемы – что нужно знать
16:43Встреча Путина с Уиткоффом и убийство ребенка в Крыму – топ недели
16:07Макрон угрожает Китаю пошлинами от Евросоюза
15:40Верховного муфтия России и президента Словакии внесли в базу "Миротворец"
15:10Зеленский заявил о повреждениях инфраструктуры в семи регионах Украины
14:41Съемки сериала в Симферополе – киношники воссоздают "Крымскую весну"
14:04Новые взрывы на Солнце грозят Земле мощными магнитными бурями
13:41Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
13:16Обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле
12:56Новости СВО: за сутки Киев лишился еще 1350 боевиков
12:43Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты
12:33На Кубани под колесами "Газели" погибла девушка
12:294 ракеты "Нептун" и 172 украинских дрона за сутки сбиты ВС России
12:22Армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
12:18США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
11:46В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
11:13Двойной удар – на Солнце снова мощные взрывы
10:56В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
10:41"Рыбный день": в Севастополе продали 18 тонн рыбы по социальной акции
Лента новостейМолния