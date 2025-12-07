https://crimea.ria.ru/20251207/ekonomnyy-otdykh-v-krymu--kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1151464626.html

Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Крымский город Саки вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 07.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский город Саки вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В следующей тройке оказались Волгоград со средним чеком на суточное размещение в 2690 рублей, Рыбинск – 2719, и Саки, где за ночевку в отеле в декабре попросят в среднем 2873 рубля.Кроме того, в рейтинге Железноводск, со средним ценником в 2930 рублей, кубанская станица Голубицкая – 2962 рублей, Уфа и Ольгинка Краснодарского края – 2974 и 3128 рублей соответственно.Ялта и Алушта вошли в десятку популярных направлений для бронирования отелей в декабре 2025 года, сообщал ранее российский сервис бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту и Алушту для отдыха с детьми – цены в отеляхРоссияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыхаНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

