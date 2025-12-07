Ночью Крым накроют очень сильные дожди
Очень сильные дожди обрушатся на Крым в ночь на понедельник
22:21 07.12.2025 (обновлено: 22:30 07.12.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди ожидаются в Крыму в ночью и утром в понедельник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 8 декабря в южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди", – проинформировали спасатели.
И напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.
И рекомендуют соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
- при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, подчеркнули в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.