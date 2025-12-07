Рейтинг@Mail.ru
Ночью Крым накроют очень сильные дожди - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Ночью Крым накроют очень сильные дожди
Сильные дожди ожидаются в Крыму в ночью и утром в понедельник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди ожидаются в Крыму в ночью и утром в понедельник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.И напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.И рекомендуют соблюдать меры безопасности:- исключить выход в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;- при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ночью Крым накроют очень сильные дожди

Очень сильные дожди обрушатся на Крым в ночь на понедельник

22:21 07.12.2025 (обновлено: 22:30 07.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди ожидаются в Крыму в ночью и утром в понедельник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 8 декабря в южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди", – проинформировали спасатели.
И напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупреждают в МЧС.
И рекомендуют соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
- при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим, подчеркнули в МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.
