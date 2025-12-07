https://crimea.ria.ru/20251207/umer-akter-iz-filma-realnye-patsany-dmitriy-krasilnikov-1151474311.html

Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников

Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми, организатор стендап-концертов, актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщает местный паблик об организации юмористических проектов в краевом центре.Два дня назад супруга Дмитрия Красильникова написала в соцсетях, что он после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии.Дмитрий Красильников в Перми организовывал стендап-концерты и "Черный КВН", был ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". На странице Красильникова в соцсети "ВКонтакте" указано, что он родился в 1980 году, снимался в сериале "Реальные пацаны" (исполнил роль Андрея, друга Вики), участвовал в проектах "Comedy Баттл" и "Смех Без правил" на телевидении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

