https://crimea.ria.ru/20251207/umer-akter-iz-filma-realnye-patsany-dmitriy-krasilnikov-1151474311.html
Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников
Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников
Ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми, организатор стендап-концертов, актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников умер в возрасте... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T21:07
2025-12-07T21:07
2025-12-07T21:07
новости
кино
утраты
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151474408_0:40:747:460_1920x0_80_0_0_c01e5fe9457121aeaf54dc8542ce45b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми, организатор стендап-концертов, актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщает местный паблик об организации юмористических проектов в краевом центре.Два дня назад супруга Дмитрия Красильникова написала в соцсетях, что он после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии.Дмитрий Красильников в Перми организовывал стендап-концерты и "Черный КВН", был ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". На странице Красильникова в соцсети "ВКонтакте" указано, что он родился в 1980 году, снимался в сериале "Реальные пацаны" (исполнил роль Андрея, друга Вики), участвовал в проектах "Comedy Баттл" и "Смех Без правил" на телевидении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/07/1151474408_0:0:747:561_1920x0_80_0_0_b454bbd3d4c7640451cbc1cbcfa94f03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кино, утраты, память
Умер актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников
Умер актер из фильма "Реальные пацаны" и ведущий Дмитрий Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми, организатор стендап-концертов, актер из фильма "Реальные пацаны" Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет, сообщает местный паблик об организации юмористических проектов в краевом центре.
"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта", – сказано в сообщении на странице группы "Стендап Мафия Пермь" в соцсети "ВКонтакте".
Два дня назад супруга Дмитрия Красильникова написала в соцсетях, что он после инсульта попал в реанимацию и находится в очень тяжелом состоянии.
Дмитрий Красильников в Перми организовывал стендап-концерты и "Черный КВН", был ведущим интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". На странице Красильникова в соцсети "ВКонтакте" указано, что он родился в 1980 году, снимался в сериале "Реальные пацаны" (исполнил роль Андрея, друга Вики), участвовал в проектах "Comedy Баттл" и "Смех Без правил" на телевидении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.