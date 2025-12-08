Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: обстановка утром в понедельник
Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: обстановка утром в понедельник

Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон

06:19 08.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
