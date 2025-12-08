https://crimea.ria.ru/20251208/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-ponedelnik-1151475388.html

Крымский мост: обстановка утром в понедельник

Крымский мост: обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Крымский мост: обстановка утром в понедельник

Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 08.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

