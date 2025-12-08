https://crimea.ria.ru/20251208/bolee-40-kilometrov-ulichnogo-osvescheniya-vosstanovili-za-god-v-simferopole-1151414839.html

Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе

Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе

В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения. Плановые работы не останавливаются и в предновогодний период, в частности, сейчас они идут в... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T09:15

2025-12-08T09:15

2025-12-08T09:15

новости крыма

электросети крыма

мбу "горсвет"

симферополь

электроэнергия

электричество

крым

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/15/1115791581_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_005dfb2c0382b14dcb542106fe600fa7.jpg

Директор МБУ "Горсвет" Владимир Артемоненко Директор МБУ "Горсвет" Владимир Артемоненко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается восстановление уличного освещения. Плановые работы не останавливаются и в предновогодний период, в частности, сейчас они идут в микрорайоне Луговое. Сколько за год улиц города удалось осветить – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУ "Горсвет" Владимир Артемоненко.По словам руководителя "Горсвета", на текущий год администрацией было определено восстановить 100 линейных объектов уличной сети."На сегодняшний день этот план мы перевыполняем, то есть готово порядка 120 объектов – это и участки уличной дорожной сети, проезды, дворовые пространства. Восстановлено 40 километров уличной дорожной сети, и по дворовым пространствам порядка 4 километров", – рассказал гость эфира.В текущем году "Горсвет" восстановил освещение в районах Ак-Мечеть, Фонтаны и Старом городе, в районе улицы Ракетной, микрорайонах Белое-3, Белое-5 и Марьино. Порядка семи улиц без освещения оставались в микрорайоне Луговое. До конца текущего года работы будут завершены и район будет освещен, заверил Владимир Артемоненко."Мы планируем поработать также на улице Межевой, в районе улицы Бела Куна. Там тоже люди достаточно долгое время обращались, и есть участок, где в принципе нет освещения", – рассказал собеспедник.В канун же Нового года предприятие "Горсвет" будет оказывать содействие администрации города Симферополя в вопросе праздничного украшения крымской столицы.В Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьКрымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогодыВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности

https://crimea.ria.ru/20251126/tavricheskaya-tes-stanet-samoy-moschnoy-v-krymu-1151194428.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, электросети крыма, мбу "горсвет", симферополь, электроэнергия, электричество, крым, благоустройство