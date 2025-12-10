https://crimea.ria.ru/20251210/obvinyaemym-v-pokushenii-na-mitropolita-tikhona-prodlili-arest-1151559120.html
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона,... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона, гражданину Украины Денису Поповичу и клирику из Москвы Никите Иванковичу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Они были задержаны. Расследуется уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.В ноябре ФСБ России сообщила о выявлении новых фигурантов, причастных к покушению. По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаФигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать винуТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
Двум обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили срок содержаний под стражей