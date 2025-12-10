Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/obvinyaemym-v-pokushenii-na-mitropolita-tikhona-prodlili-arest-1151559120.html
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона,... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T18:52
2025-12-10T18:52
новости
покушение
тихон шевкунов
суд
общество
россия
рпц (русская православная церковь)
православие
крымская митрополия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона, гражданину Украины Денису Поповичу и клирику из Москвы Никите Иванковичу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Они были задержаны. Расследуется уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.В ноябре ФСБ России сообщила о выявлении новых фигурантов, причастных к покушению. По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаФигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать винуТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, покушение, тихон шевкунов, суд, общество, россия, рпц (русская православная церковь), православие, крымская митрополия
Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест

Двум обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили срок содержаний под стражей

18:52 10.12.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона, гражданину Украины Денису Поповичу и клирику из Москвы Никите Иванковичу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Иванковичу и Поповичу срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.
О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Они были задержаны. Расследуется уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
В ноябре ФСБ России сообщила о выявлении новых фигурантов, причастных к покушению. По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
 
НовостиПокушениеТихон ШевкуновСудОбществоРоссияРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеКрымская митрополия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан
19:02Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
18:59"Впереди много открытий": крымский географ о присвоении почетного звания
18:52Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест
18:47Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело
18:33Институт биологии южных морей признан государственным научным центром
18:20В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войны
18:10"Морожу уже 20 лет": интервью с настоящим Дедом Морозом из Крыма
18:02Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру среды
17:58Главная елка России в Кремле - ТТХ новогоднего дерева в инфографике
17:40В России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ
17:31Новые проекты меняют Севастополь: градсовет поддержал ключевые застройки
17:13Четверо раненых при атаке ВСУ на Чувашию остаются в тяжелом состоянии
17:02Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание Народного артиста РФ
16:55В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
16:43ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
16:42Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
16:34Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
16:31В Севастополе закрыли рейд
16:10Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Лента новостейМолния