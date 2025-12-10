https://crimea.ria.ru/20251210/obvinyaemym-v-pokushenii-na-mitropolita-tikhona-prodlili-arest-1151559120.html

Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест

Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Обвиняемым в покушении на митрополита Тихона продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона,... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T18:52

2025-12-10T18:52

2025-12-10T18:52

новости

покушение

тихон шевкунов

суд

общество

россия

рпц (русская православная церковь)

православие

крымская митрополия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста двум обвиняемым в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – помощнику Тихона, гражданину Украины Денису Поповичу и клирику из Москвы Никите Иванковичу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. На тот момент сообщалось, что убийство иерарха готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки. Они были задержаны. Расследуется уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.В ноябре ФСБ России сообщила о выявлении новых фигурантов, причастных к покушению. По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаФигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать винуТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, покушение, тихон шевкунов, суд, общество, россия, рпц (русская православная церковь), православие, крымская митрополия