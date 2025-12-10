https://crimea.ria.ru/20251210/v-peterburge-gorit-rynok--est-postradavshiy-i-spaseny-100-chelovek-1151560242.html
В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек
В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек
Пожар бушует в двухэтажном здании рынка в Санкт-Петербурге. Огонь изначально охватил 300 квадратных метров, но после разросся в пять раз. Пострадал мужчина. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T19:43
2025-12-10T19:43
2025-12-10T19:50
санкт-петербург
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151560113_78:0:1001:519_1920x0_80_0_0_c7b551afc74ee2dd2b0753d654ca4a84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пожар бушует в двухэтажном здании рынка в Санкт-Петербурге. Огонь изначально охватил 300 квадратных метров, но после разросся в пять раз. Пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Возгорание произошло в среду в районе 17:00 в Невском районе. Огонь был локализован спустя почти полтора часа на площади 1500 "квадратов". С пожаром по повышенному рангу борются 96 специалистов и 26 единиц техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151560113_193:0:885:519_1920x0_80_0_0_50f2cd1f94f2c2cde46b5a3af5d738ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество
В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек
В Петербурге горит двухэтажное здание рынка - эвакуированы 100 человек и один пострадал
19:43 10.12.2025 (обновлено: 19:50 10.12.2025)