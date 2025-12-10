https://crimea.ria.ru/20251210/v-peterburge-gorit-rynok--est-postradavshiy-i-spaseny-100-chelovek-1151560242.html

В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек

В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек - РИА Новости Крым, 10.12.2025

В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек

Пожар бушует в двухэтажном здании рынка в Санкт-Петербурге. Огонь изначально охватил 300 квадратных метров, но после разросся в пять раз. Пострадал мужчина. Об... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T19:43

2025-12-10T19:43

2025-12-10T19:50

санкт-петербург

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151560113_78:0:1001:519_1920x0_80_0_0_c7b551afc74ee2dd2b0753d654ca4a84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пожар бушует в двухэтажном здании рынка в Санкт-Петербурге. Огонь изначально охватил 300 квадратных метров, но после разросся в пять раз. Пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Возгорание произошло в среду в районе 17:00 в Невском районе. Огонь был локализован спустя почти полтора часа на площади 1500 "квадратов". С пожаром по повышенному рангу борются 96 специалистов и 26 единиц техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество