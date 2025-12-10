https://crimea.ria.ru/20251210/avtomobil-vrezalsya-v-derevo-i-zagorelsya-na-kubani--voditel-pogib-1151559307.html

Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб

Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб

Водитель легкового авто в Краснодарском крае погиб после того, как машина врезалась в дерево и загорелась. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T19:02

2025-12-10T19:02

2025-12-10T19:02

дтп

кубань

краснодарский край

происшествия

гаи

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто в Краснодарском крае погиб после того, как машина врезалась в дерево и загорелась. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло в среду на автодороге Чаплыгин – Пушкинское – Соколовское. Водитель Hyundai Accent 1982 года рождения съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения машина загорелась, рассказали в ведомстве.Водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи, добавили в ГАИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

