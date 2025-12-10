Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
Водитель легкового авто в Краснодарском крае погиб после того, как машина врезалась в дерево и загорелась. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T19:02
2025-12-10T19:02
дтп
кубань
краснодарский край
происшествия
гаи
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто в Краснодарском крае погиб после того, как машина врезалась в дерево и загорелась. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло в среду на автодороге Чаплыгин – Пушкинское – Соколовское. Водитель Hyundai Accent 1982 года рождения съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения машина загорелась, рассказали в ведомстве.Водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи, добавили в ГАИ.
кубань
краснодарский край
дтп, кубань, краснодарский край, происшествия, гаи, новости
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб

На Кубани водитель иномарки погиб после столкновения с деревом и возгорания авто

19:02 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто в Краснодарском крае погиб после того, как машина врезалась в дерево и загорелась. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло в среду на автодороге Чаплыгин – Пушкинское – Соколовское. Водитель Hyundai Accent 1982 года рождения съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения машина загорелась, рассказали в ведомстве.
Водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи, добавили в ГАИ.
ДТПКубаньКраснодарский крайПроисшествияГАИНовости
 
