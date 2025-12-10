https://crimea.ria.ru/20251210/chem-obernetsya-dlya-zelenskogo-isk-rossii-k-ukraine-o-genotside-krymchan-1151549624.html

Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан

Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан

Принятие Международным судом ООН иска России к Украине о геноциде жителей Крыма и Донбасса является прецедентом, который приближает киевский режим во главе с... РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Принятие Международным судом ООН иска России к Украине о геноциде жителей Крыма и Донбасса является прецедентом, который приближает киевский режим во главе с Владимиром Зеленским к международному трибуналу, суду и наказанию преступной украинской власти и ее пособников. Какие есть основания считать именно так, в эфире радио "Спутник в Крыму" разъяснили заслуженный юрист РК, член Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев и его коллега по ОП РК Заур Смирнов.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что по запросу МИД РФ юристы из комитета крымского парламента по законодательству совместно с коллегами из филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева подготовили перечень претензий от Республики Крым к Украине относительно организации геноцида крымчан и жителей Донбасса киевским режимом, и теперь этот документ рассмотрит Международный суд ООН.Юрий Штурцев обращает внимание на то, что направленный Россией документ, касающийся физического и культурного подавления и истребления русскоязычного населения украинской властью, является встречным."Изначально именно Украина обратилась с иском, причем с целым рядом требований, но из всех Международный суд Организации Объединенных Наций оставил только одно. И оно связано с тем, что Украина просит признать отсутствие достоверных сведений о фактах геноцида с ее стороны. То есть, это попытка оправдаться", – сказал юрист.Таким образом, Россия в ответ фактически настаивает на необходимости признать геноцид киевского режима по отношению к жителям Крыма и Донбасса, и уже один тот факт, что документ с претензиями от российской стороны был принят Международным судом ООН, является знаковым прецедентом, считает Штурцев.При этом громким рассмотрение "дела о геноциде" в Международном суде будет еще "как минимум в течение двух лет", отметил Штурцев."Потому что Украине представили возможность сделать отзыв до 7 декабря 2026 года, а России сделать контрзаявление до 7 декабря 2027 года. Поэтому процесс только начался, и он будет, наверное, длительный", – сказал эксперт.Но важнее всего то, что это будет очень значимый процесс для России, Украины и всего мира, поскольку приблизит Российскую Федерацию к тому, чтобы добиться заслуженного наказания для украинских преступников, считает Заур Смирнов."Данный прецедент – принятие к рассмотрению иска – говорит о том, что мы подойдем к тому, что Россия будет требовать от международных институций международного трибунала. Привлечения к ответственности в том числе Зеленского и всех пособников киевского режима, руки которых в крови наших граждан. Я здесь вижу пошаговое приближение к этой ситуации, и я уверен, что мы на нее выйдем", – сказал он.Способствовать этому, по мнению Смирнова, будет то, что геополитическая обстановка заметно и необратимо меняется."Мы видим, как даже демократы из числа американской администрации, которые еще вчера были безудержными фанатами Зеленского, сегодня дают достаточно жесткие оценки его поведению и политике. Пошли более жесткие и уверенные сигналы из Европы. И, я думаю, этот процесс необратим. И никто не встанет на защиту киевского режима, когда факты геноцида будут предъявлены всему миру. Вряд ли среди даже европейских лидеров найдутся те, кто будут рьяно его защищать", – прокомментировал Смирнов.При этом у России уже есть успешный опыт в отстаивании своих интересов в международных инстанциях в рамках конфликта на Украине, подчеркнул он.В частности, в 2017 году, когда Киев обращался в Международный суд по правам человека в попытке обвинить в РФ в притеснениях нацменьшинств в Крыму, претензии украинской стороны фактически были судом отвергнуты, напомнил Смирнов.Штурцев добавил, что признание Международным судом ООН правоты России, то есть установление фактов геноцида со стороны Украины и принятие соответствующего решения, будет означать, что высшее украинское руководство должно будет обязательно понести наказание.При этом возникнет специфическая ситуация, обусловленная Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, на основании которой и рассматривается это дело, сказал юрист."Сама она не предусматривает наказания, но делает отсылку к законодательству того государства, на территории которого совершен геноцид. В итоге возникает некая специфика: либо это будет на территории Украины, либо на территории России, учитывая, что сейчас территория Донбасса – это территория Российской Федерации и подпадает под ее юрисдикцию. А значит, будут и разные последствия", – сказал Штурцев.Так, на Украине за геноцид предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение, тогда как в России за это преступление виновный понесет наказание более суровое, отметил он.Оба эксперта подчеркивают, что огромная работа по расследованию преступлений киевского режима продолжается, и ее ведут в том числе на освобожденных российской армией территориях.А это значит, что международному сообществу будут представлены и другие неоспоримые факты преступлений против человечности, и наказание за это должны понести все причастные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку – Лавров Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии

2025

