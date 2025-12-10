Чем обернется для Зеленского иск России к Украине о геноциде крымчан

https://crimea.ria.ru/20251210/chem-obernetsya-dlya-zelenskogo-isk-rossii-k-ukraine-o-genotside-krymchan-1151549624.html
2025-12-10T19:18
2025-12-10T19:18
2025-12-10T19:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Принятие Международным судом ООН иска России к Украине о геноциде жителей Крыма и Донбасса является прецедентом, который приближает киевский режим во главе с Владимиром Зеленским к международному трибуналу, суду и наказанию преступной украинской власти и ее пособников. Какие есть основания считать именно так, в эфире радио "Спутник в Крыму" разъяснили заслуженный юрист РК, член Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев и его коллега по ОП РК Заур Смирнов.Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что по запросу МИД РФ юристы из комитета крымского парламента по законодательству совместно с коллегами из филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева подготовили перечень претензий от Республики Крым к Украине относительно организации геноцида крымчан и жителей Донбасса киевским режимом, и теперь этот документ рассмотрит Международный суд ООН.Юрий Штурцев обращает внимание на то, что направленный Россией документ, касающийся физического и культурного подавления и истребления русскоязычного населения украинской властью, является встречным."Изначально именно Украина обратилась с иском, причем с целым рядом требований, но из всех Международный суд Организации Объединенных Наций оставил только одно. И оно связано с тем, что Украина просит признать отсутствие достоверных сведений о фактах геноцида с ее стороны. То есть, это попытка оправдаться", – сказал юрист.Таким образом, Россия в ответ фактически настаивает на необходимости признать геноцид киевского режима по отношению к жителям Крыма и Донбасса, и уже один тот факт, что документ с претензиями от российской стороны был принят Международным судом ООН, является знаковым прецедентом, считает Штурцев.При этом громким рассмотрение "дела о геноциде" в Международном суде будет еще "как минимум в течение двух лет", отметил Штурцев."Потому что Украине представили возможность сделать отзыв до 7 декабря 2026 года, а России сделать контрзаявление до 7 декабря 2027 года. Поэтому процесс только начался, и он будет, наверное, длительный", – сказал эксперт.Но важнее всего то, что это будет очень значимый процесс для России, Украины и всего мира, поскольку приблизит Российскую Федерацию к тому, чтобы добиться заслуженного наказания для украинских преступников, считает Заур Смирнов."Данный прецедент – принятие к рассмотрению иска – говорит о том, что мы подойдем к тому, что Россия будет требовать от международных институций международного трибунала. Привлечения к ответственности в том числе Зеленского и всех пособников киевского режима, руки которых в крови наших граждан. Я здесь вижу пошаговое приближение к этой ситуации, и я уверен, что мы на нее выйдем", – сказал он.Способствовать этому, по мнению Смирнова, будет то, что геополитическая обстановка заметно и необратимо меняется."Мы видим, как даже демократы из числа американской администрации, которые еще вчера были безудержными фанатами Зеленского, сегодня дают достаточно жесткие оценки его поведению и политике. Пошли более жесткие и уверенные сигналы из Европы. И, я думаю, этот процесс необратим. И никто не встанет на защиту киевского режима, когда факты геноцида будут предъявлены всему миру. Вряд ли среди даже европейских лидеров найдутся те, кто будут рьяно его защищать", – прокомментировал Смирнов.При этом у России уже есть успешный опыт в отстаивании своих интересов в международных инстанциях в рамках конфликта на Украине, подчеркнул он.В частности, в 2017 году, когда Киев обращался в Международный суд по правам человека в попытке обвинить в РФ в притеснениях нацменьшинств в Крыму, претензии украинской стороны фактически были судом отвергнуты, напомнил Смирнов.Штурцев добавил, что признание Международным судом ООН правоты России, то есть установление фактов геноцида со стороны Украины и принятие соответствующего решения, будет означать, что высшее украинское руководство должно будет обязательно понести наказание.При этом возникнет специфическая ситуация, обусловленная Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, на основании которой и рассматривается это дело, сказал юрист."Сама она не предусматривает наказания, но делает отсылку к законодательству того государства, на территории которого совершен геноцид. В итоге возникает некая специфика: либо это будет на территории Украины, либо на территории России, учитывая, что сейчас территория Донбасса – это территория Российской Федерации и подпадает под ее юрисдикцию. А значит, будут и разные последствия", – сказал Штурцев.Так, на Украине за геноцид предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение, тогда как в России за это преступление виновный понесет наказание более суровое, отметил он.Оба эксперта подчеркивают, что огромная работа по расследованию преступлений киевского режима продолжается, и ее ведут в том числе на освобожденных российской армией территориях.А это значит, что международному сообществу будут представлены и другие неоспоримые факты преступлений против человечности, и наказание за это должны понести все причастные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку – Лавров Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым.
Принятие Международным судом ООН иска России к Украине о геноциде жителей Крыма и Донбасса является прецедентом, который приближает киевский режим во главе с Владимиром Зеленским к международному трибуналу, суду и наказанию преступной украинской власти и ее пособников. Какие есть основания считать именно так, в эфире радио "Спутник в Крыму"
разъяснили заслуженный юрист РК, член Общественной палаты Крыма Юрий Штурцев и его коллега по ОП РК Заур Смирнов.
Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что по запросу МИД РФ юристы из комитета крымского парламента по законодательству совместно с коллегами из филиала Российского государственного университета правосудия им. В.М. Лебедева подготовили перечень претензий от Республики Крым к Украине относительно организации геноцида крымчан и жителей Донбасса киевским режимом, и теперь этот документ рассмотрит Международный суд ООН.
Юрий Штурцев обращает внимание на то, что направленный Россией документ, касающийся физического и культурного подавления и истребления русскоязычного населения украинской властью, является встречным.
"Изначально именно Украина обратилась с иском, причем с целым рядом требований, но из всех Международный суд Организации Объединенных Наций оставил только одно. И оно связано с тем, что Украина просит признать отсутствие достоверных сведений о фактах геноцида с ее стороны. То есть, это попытка оправдаться", – сказал юрист.
Таким образом, Россия в ответ фактически настаивает на необходимости признать геноцид киевского режима по отношению к жителям Крыма и Донбасса, и уже один тот факт, что документ с претензиями от российской стороны был принят Международным судом ООН, является знаковым прецедентом, считает Штурцев.
"Можно утверждать, что это уже очень громко. Потому что с точки зрения международной практики при рассмотрении таких дел крайне сложно даже принятие такого иска. И то, что встречные требования Российской Федерации приняты, уже расценивается как некоторая победа и признание того, что это заслуживает внимания и изучения", – пояснил юрист.
При этом громким рассмотрение "дела о геноциде" в Международном суде будет еще "как минимум в течение двух лет", отметил Штурцев.
"Потому что Украине представили возможность сделать отзыв до 7 декабря 2026 года, а России сделать контрзаявление до 7 декабря 2027 года. Поэтому процесс только начался, и он будет, наверное, длительный", – сказал эксперт.
Но важнее всего то, что это будет очень значимый процесс для России, Украины и всего мира, поскольку приблизит Российскую Федерацию к тому, чтобы добиться заслуженного наказания для украинских преступников, считает Заур Смирнов.
"Данный прецедент – принятие к рассмотрению иска – говорит о том, что мы подойдем к тому, что Россия будет требовать от международных институций международного трибунала. Привлечения к ответственности в том числе Зеленского и всех пособников киевского режима, руки которых в крови наших граждан. Я здесь вижу пошаговое приближение к этой ситуации, и я уверен, что мы на нее выйдем", – сказал он.
Способствовать этому, по мнению Смирнова, будет то, что геополитическая обстановка заметно и необратимо меняется.
"Мы видим, как даже демократы из числа американской администрации, которые еще вчера были безудержными фанатами Зеленского, сегодня дают достаточно жесткие оценки его поведению и политике. Пошли более жесткие и уверенные сигналы из Европы. И, я думаю, этот процесс необратим. И никто не встанет на защиту киевского режима, когда факты геноцида будут предъявлены всему миру. Вряд ли среди даже европейских лидеров найдутся те, кто будут рьяно его защищать", – прокомментировал Смирнов.
При этом у России уже есть успешный опыт в отстаивании своих интересов в международных инстанциях в рамках конфликта на Украине, подчеркнул он.
В частности, в 2017 году, когда Киев обращался в Международный суд по правам человека в попытке обвинить в РФ в притеснениях нацменьшинств в Крыму, претензии украинской стороны фактически были судом отвергнуты, напомнил Смирнов.
"Поэтому у нас есть и опыт, и, самое главное, юридическое обоснование всех совершенных киевским режимом преступлений, которые и сегодня еще происходят", – заметил он.
Штурцев добавил, что признание Международным судом ООН правоты России, то есть установление фактов геноцида со стороны Украины и принятие соответствующего решения, будет означать, что высшее украинское руководство должно будет обязательно понести наказание.
При этом возникнет специфическая ситуация, обусловленная Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, на основании которой и рассматривается это дело, сказал юрист.
"Сама она не предусматривает наказания, но делает отсылку к законодательству того государства, на территории которого совершен геноцид. В итоге возникает некая специфика: либо это будет на территории Украины, либо на территории России, учитывая, что сейчас территория Донбасса – это территория Российской Федерации и подпадает под ее юрисдикцию. А значит, будут и разные последствия", – сказал Штурцев.
Так, на Украине за геноцид предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение, тогда как в России за это преступление виновный понесет наказание более суровое, отметил он.
"Это либо лишение свободы от 12 до 20 лет, либо пожизненное, либо смертная казнь, которая за это преступление также установлена в Уголовном кодексе Российской Федерации. У нас пока имеется так называемый мораторий, то есть неприменение смертной казни. Однако вы знаете, что существует дискуссия о том, что необходимо в некоторых случаях отклониться от этого запрета. И Уголовный кодекс РФ на сегодняшний момент предусматривает именно за это преступление в том числе и смертную казнь", – резюмировал юрист.
Оба эксперта подчеркивают, что огромная работа по расследованию преступлений киевского режима продолжается, и ее ведут в том числе на освобожденных российской армией территориях.
А это значит, что международному сообществу будут представлены и другие неоспоримые факты преступлений против человечности, и наказание за это должны понести все причастные.
