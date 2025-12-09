https://crimea.ria.ru/20251209/genotsid-v-krymu-i-na-donbasse-oon-rassmotrit-pretenzii-rossii-k-ukraine-1151506996.html

Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине

Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине

2025-12-09T08:30

2025-12-09T08:30

2025-12-09T08:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, и даст оценку действиям ВСУ на этих территориях. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Константинов.Константинов напомнил, что в феврале 2022 года в суд поступил иск от Украины с требованием признать нарушением со стороны РФ Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года в связи с началом СВО.Год назад суд отверг обвинения украинской стороны оставил на рассмотрении лишь один вопрос – о совершении геноцида самой Украиной, уточнил он.По словам политика, для российской стороны начало этого судебного процесса является хорошим сигналом. Также он выразил уверенность, что спустя время международное сообщество сможет объективно оценить невероятный объем преступлений, совершенных киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуостроваПризыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы БританииРоссия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины

