Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, и даст оценку действиям ВСУ на этих территориях. Об... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, и даст оценку действиям ВСУ на этих территориях. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Константинов.Константинов напомнил, что в феврале 2022 года в суд поступил иск от Украины с требованием признать нарушением со стороны РФ Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года в связи с началом СВО.Год назад суд отверг обвинения украинской стороны оставил на рассмотрении лишь один вопрос – о совершении геноцида самой Украиной, уточнил он.По словам политика, для российской стороны начало этого судебного процесса является хорошим сигналом. Также он выразил уверенность, что спустя время международное сообщество сможет объективно оценить невероятный объем преступлений, совершенных киевским режимом.
оон, новости, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), владимир константинов, новости крыма, суд, геноцид
Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине

Претензии России к Украине в части геноцида в Крыму и Донбассе рассмотрит суд ООН

08:30 09.12.2025 (обновлено: 08:37 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Международный суд ООН рассмотрит претензии России к Украине в части геноцида населения Крыма и Донбасса, и даст оценку действиям ВСУ на этих территориях. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Константинов.
"Международный суд ООН рассмотрит претензии Российской Федерации к Украине в части организации геноцида населения Крыма и Донбасса. В подготовке претензий общим объемом в 10 тысяч страниц по запросу представителей Министерства иностранных дел РФ принял участие Комитет Государственного Совета РК по законодательству <...>, а также коллектив филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева", – написал он в своем Telegram-канале.
Константинов напомнил, что в феврале 2022 года в суд поступил иск от Украины с требованием признать нарушением со стороны РФ Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года в связи с началом СВО.
Год назад суд отверг обвинения украинской стороны оставил на рассмотрении лишь один вопрос – о совершении геноцида самой Украиной, уточнил он.
"Теперь Международный суд ООН даст оценку злодеяниям, совершенным преступным киевским режимом и его пособниками. А это – террор русского населения, массовые убийства, уничтожение православной церкви, русской идентичности, намеренное создание условий, непригодных для жизни русскоязычных", – добавил Константинов.
По словам политика, для российской стороны начало этого судебного процесса является хорошим сигналом. Также он выразил уверенность, что спустя время международное сообщество сможет объективно оценить невероятный объем преступлений, совершенных киевским режимом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова
Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии
Россия вышла из процесса ООН по инциденту с задержанием кораблей Украины
 
ООННовостиКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Владимир КонстантиновНовости КрымаСудГеноцид
 
