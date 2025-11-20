https://crimea.ria.ru/20251120/prestupleniyam-kievskogo-rezhima-rano-ili-pozdno-dadut-otsenku---lavrov-1151052152.html

Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров

Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров

Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T13:15

2025-11-20T13:15

2025-11-20T13:15

сергей лавров

реабилитация нацизма

нацизм

неонацизм

украина

история

россия

нюрнбергский процесс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f2abd0fe468cd77c5af0f81be3dc6a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет". Он напомнил, что в ведомстве для фиксирования украинских злодеяний создали новую должность, которую сейчас занимает Родион Мирошник.Лавров также отметил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа, а изучение архивов позволит установить новые свидетельства зверств нацистов."Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг — не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", — подчеркнул глава МИД.Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.Сегодня исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, НСДАП и СС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое злоНезависимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251120/dvoynoe-dno-nyurnberga-kak-zapad-spasal-voennykh-prestupnikov-1150999757.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, реабилитация нацизма, нацизм, неонацизм, украина, история, россия, нюрнбергский процесс