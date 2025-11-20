https://crimea.ria.ru/20251120/prestupleniyam-kievskogo-rezhima-rano-ili-pozdno-dadut-otsenku---lavrov-1151052152.html
Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров
Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - Лавров
20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет". Он напомнил, что в ведомстве для фиксирования украинских злодеяний создали новую должность, которую сейчас занимает Родион Мирошник.Лавров также отметил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа, а изучение архивов позволит установить новые свидетельства зверств нацистов."Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг — не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", — подчеркнул глава МИД.Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.Сегодня исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, НСДАП и СС.
Документирование преступлений киевского режима имеет огромное значение - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, заявил глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы, и что преступники понесут заслуженные наказания", — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он напомнил, что в ведомстве для фиксирования украинских злодеяний создали новую должность, которую сейчас занимает Родион Мирошник.
Лавров также отметил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа, а изучение архивов позволит установить новые свидетельства зверств нацистов.
"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг — не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", — подчеркнул глава МИД.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил
, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны спустя 80 лет, они помогают твердо противостоять попыткам исказить исторические факты.
Сегодня исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал учредили по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, НСДАП и СС.
