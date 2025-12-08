https://crimea.ria.ru/20251208/nazvany-samye-vostrebovannye-professii-v-krymu-1151404662.html

Названы самые востребованные в Крыму профессии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Рынок труда в России и Крыму меняется и трансформируется в ногу со временем. Какие профессии наиболее востребованы на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.Анализируя рынок заработных плат с 2020 по 2025 годы, специалист отмечает заметное их увеличение – практически в два раза.Несмотря на эти тенденции, в Крыму есть острая нехватка специалистов в нескольких сферах."Острый дефицит сейчас у нас в сфере здравоохранения – все врачи узких специальностей. Онкологи, эндокринологи, кардиологи, неврологи, анестезиологи сейчас на вес золота. Также остро не хватает среднего медицинского персонала – медсестры, фельдшеры и т.д. Дефицит есть среди сотрудников в сферах туризма, строительства, в IT-отрасли", – перечислила собеседница.Кроме того, по данным руководителя агентства по подбору персонала, сейчас в Крыму колоссальная нехватка кадров в сфере образования."Учителей, педагогов вузов в целом не хватает… Молодой персонал, который выпускается после вуза, сложно привлечь в эту сферу, поэтому здесь необходимы программы поддержки со стороны государства. Здесь специалистов крайне мало," – обращает внимание гостья эфира.Отмечает эксперт и недостаток кадров в промышленности и сельском хозяйстве."Сельское хозяйство в Крыму сейчас развивается активно. И в связи с этим не всегда хватает квалифицированных специалистов. Сейчас происходит модернизация производства, где требуются определенные компетенции", – добавила собеседница.Спрос на все вышеперечисленные профессии в Крыму будет сохранятся и в ближайшие 5-7 лет."Важно быть квалифицированным специалистом своей ниши, важно найти дело, как бы это банально ни звучало, которое нравится, и заниматься этим, совершенствоваться, обучаться, расти и двигаться по карьерной лестнице… Я искренне считаю, что любая специальность дает возможность развиваться и финансово", – считает эксперт.В целом, по мнению специалиста по подбору персонала, рынок труда сейчас находится в "идеальном шторме", когда совпало несколько факторов."Из-за последствий пандемии большинство специалистов перешли на "удаленку". И в целом уменьшается соотношение трудоспособного населения. То есть сейчас тот объем людей, который нужен производству и другим сферам, не соответствует потребности (рынка – ред.). Людей значительно меньше. И эта тенденция на ближайшие десятилетия точно сохранится", – подытожила гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение экспертаВ Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицыВ Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства

