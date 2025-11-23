https://crimea.ria.ru/20251123/gde-na-rabotu-zhdut-pensionerov-i-gde-zumerov--mnenie-eksperta-1151003413.html
Где на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение эксперта
Где на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Люди пенсионного и предпенсионного возраста в России остаются востребованными в нескольких важных сферах, несмотря на стремительное развитие технологий и активность молодого поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По словам Волкиной, примерно 20% рынка труда в России сегодня занимает молодое поколение зумеров. Это люди, которые почти не представляют свою жизнь без интернета, любят психологический комфорт, хотят большую зарплату, при этом, как правило, даже за двойную оплату в выходной не готовы перерабатывать, отметила спикер.Большинство зумеров предпочитают работать по возможности удаленно, но не во всех сферах экономики можно организовать дистанционный труд, и это уже вызывает трудности, отметила специалист."Проблема уже есть, социализация в частности. Потому что когда ты находишься в коллективе ежедневно, то лично общаешься с коллегами, и это более продуктивно. А когда человек из дома может не выходить трое – четверо суток, не бывает на свежем воздухе и практически не двигается, только сидит за компьютером, он становится немножко потерянным", – сказала эксперт.Но молодые работники креативны и очень востребованы в IT-сфере, в особенности в направлениях, связанных с искусственным интеллектом и беспилотными системами, а также в сфере услуг и строительной отрасли. Активную молодежь особенно ждут там, где работа касается спорта и военного дела, добавила Волкина.При этом старшее поколение гораздо терпимее к трудностям, рабочим напряжениям, конфликтам и переработкам. К тому же это опытные люди, прошедшие большой жизненный путь и сделавшие определенные выводы, и это то, что делает их ценными в определенных областях, подчеркнула специалист.Более возрастных людей, в том числе вышедших на пенсию, охотно берут на работу, где возможна частичная занятость и есть посильные для них физические нагрузки. Например консьержами, гардеробщиками, уборщиками."И люди старшего поколения из тех, кто уже вышел на пенсию, склонны брать подработки. Они стараются найти частичную занятость, иногда дистанционно или подрабатывать, но не полный день, не на полноценную ставку", – сказала гостья эфира.Она отметила, что нынешние пенсионеры – это люди, родившиеся в 50-х – начале 60-х годов, и их достаточно много на рынке труда.Заслуживающей внимания тенденцией она назвала и ситуацию с работниками в сфере IT, где на уровне "синьор" работают специалисты в возрасте 45+, в том числе предпенсионеры, то есть многие из них получили свое первое образование в Советском Союзе, заметила специалист.По мнению Волкиной, все эти тенденции сохранятся и для следующего поколения пенсионеров и предпенсионеров, которых станет в России еще больше.При этом на рынок труда уже выходят дети поколения альфа, которые, как и другие, имеют свои особенности и к которым также потребуется особый подход со стороны работодателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры в Крыму могут получать надбавку за работу в сельском хозяйствеВ Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицыВ Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
Люди пенсионного и предпенсионного возраста в России остаются востребованными в нескольких важных сферах, несмотря на стремительное развитие технологий и активность молодого поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
По словам Волкиной, примерно 20% рынка труда в России сегодня занимает молодое поколение зумеров. Это люди, которые почти не представляют свою жизнь без интернета, любят психологический комфорт, хотят большую зарплату, при этом, как правило, даже за двойную оплату в выходной не готовы перерабатывать, отметила спикер.
"У них приоритеты – это свой интерес, а не рабочие процессы и задачи. Это и про ответственность, и про особенность поколения в том плане, что они выросли в достатке, не видели жестких кризисов, разве что ковидный период застали, и то их это вскользь коснулось, они только тогда выходили на рынок труда", – сказала гостья эфира.
Большинство зумеров предпочитают работать по возможности удаленно, но не во всех сферах экономики можно организовать дистанционный труд, и это уже вызывает трудности, отметила специалист.
"Проблема уже есть, социализация в частности. Потому что когда ты находишься в коллективе ежедневно, то лично общаешься с коллегами, и это более продуктивно. А когда человек из дома может не выходить трое – четверо суток, не бывает на свежем воздухе и практически не двигается, только сидит за компьютером, он становится немножко потерянным", – сказала эксперт.
Но молодые работники креативны и очень востребованы в IT-сфере, в особенности в направлениях, связанных с искусственным интеллектом и беспилотными системами, а также в сфере услуг и строительной отрасли. Активную молодежь особенно ждут там, где работа касается спорта и военного дела, добавила Волкина.
При этом старшее поколение гораздо терпимее к трудностям, рабочим напряжениям, конфликтам и переработкам. К тому же это опытные люди, прошедшие большой жизненный путь и сделавшие определенные выводы, и это то, что делает их ценными в определенных областях, подчеркнула специалист.
"Это все, что касается сферы ЖКХ. Также это медицинская сфера, где нужны опытные врачи, в том числе оперирующие, так как это все-таки люди старшего поколения, которые еще в Советском Союзе обучались. Преподавание также, то есть это преподаватели в вузах, в школах. И можно отметить еще логистику, сферу перевозки, где работает достаточно много людей старшего поколения ", – перечислила эксперт.
Более возрастных людей, в том числе вышедших на пенсию, охотно берут на работу, где возможна частичная занятость и есть посильные для них физические нагрузки. Например консьержами, гардеробщиками, уборщиками.
"И люди старшего поколения из тех, кто уже вышел на пенсию, склонны брать подработки. Они стараются найти частичную занятость, иногда дистанционно или подрабатывать, но не полный день, не на полноценную ставку", – сказала гостья эфира.
Она отметила, что нынешние пенсионеры – это люди, родившиеся в 50-х – начале 60-х годов, и их достаточно много на рынке труда.
"При этом мы можем наблюдать такую интересную тенденцию, что, допустим, в госсекторе, то есть на госслужбе, в различных министерствах и ведомствах, должности в основном занимают люди предпенсионного и даже пенсионного возраста", – сказала эксперт.
Заслуживающей внимания тенденцией она назвала и ситуацию с работниками в сфере IT, где на уровне "синьор" работают специалисты в возрасте 45+, в том числе предпенсионеры, то есть многие из них получили свое первое образование в Советском Союзе, заметила специалист.
По мнению Волкиной, все эти тенденции сохранятся и для следующего поколения пенсионеров и предпенсионеров, которых станет в России еще больше.
"Население стареет, и, думаю, экономика в перспективе ближайших 20 – 30 лет столкнется с такой проблемой, что будет значительная часть населения – практически половина населения страны – в возрасте 50+, 60+ лет, то есть достаточно взрослые люди", – подытожила гостья эфира.
При этом на рынок труда уже выходят дети поколения альфа
, которые, как и другие, имеют свои особенности и к которым также потребуется особый подход со стороны работодателей.
