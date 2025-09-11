https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-izmenyat-pravila-i-periodichnost-rascheta-lgotnogo-trudoustroystva-1149375423.html
В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета...
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета Республики Крым.Председатель парламента Владимир Константинов сообщил, что обязательная квота распространяется на работодателей с численностью персонала от 36 до 100 человек включительно, тогда как ранее она действовала для предприятий от 35 сотрудников.Также предлагается, чтобы численность работников, подлежащих трудоустройству в рамках квоты, определялась ежеквартально на основе среднесписочной численности за предыдущий квартал. Сейчас она рассчитывается один раз в год.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВОВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройствоВ Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
