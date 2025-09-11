Рейтинг@Mail.ru
В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-izmenyat-pravila-i-periodichnost-rascheta-lgotnogo-trudoustroystva-1149375423.html
В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета Республики Крым.Председатель парламента Владимир Константинов сообщил, что обязательная квота распространяется на работодателей с численностью персонала от 36 до 100 человек включительно, тогда как ранее она действовала для предприятий от 35 сотрудников.Также предлагается, чтобы численность работников, подлежащих трудоустройству в рамках квоты, определялась ежеквартально на основе среднесписочной численности за предыдущий квартал. Сейчас она рассчитывается один раз в год.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу.
новости, государственный совет рк (госсовет), трудовой кодекс, работа, инвалидность, новости крыма, крым
В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства

Квота льготного трудоустройства в Крыму будет рассчитываться ежеквартально – Константинов

21:15 11.09.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета Республики Крым.
Председатель парламента Владимир Константинов сообщил, что обязательная квота распространяется на работодателей с численностью персонала от 36 до 100 человек включительно, тогда как ранее она действовала для предприятий от 35 сотрудников.
Также предлагается, чтобы численность работников, подлежащих трудоустройству в рамках квоты, определялась ежеквартально на основе среднесписочной численности за предыдущий квартал. Сейчас она рассчитывается один раз в год.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоотношения в части квотирования работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Республике Крым", - отметил Константинов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу.
