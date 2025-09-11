https://crimea.ria.ru/20250911/v-krymu-izmenyat-pravila-i-periodichnost-rascheta-lgotnogo-trudoustroystva-1149375423.html

В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства

В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства - РИА Новости Крым, 11.09.2025

В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства

Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета... РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T21:15

2025-09-11T21:15

2025-09-11T21:15

новости

государственный совет рк (госсовет)

трудовой кодекс

работа

инвалидность

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов в Крыму будет рассчитываться по новым правилам. Такой законопроект рассматривался на заседании Госсовета Республики Крым.Председатель парламента Владимир Константинов сообщил, что обязательная квота распространяется на работодателей с численностью персонала от 36 до 100 человек включительно, тогда как ранее она действовала для предприятий от 35 сотрудников.Также предлагается, чтобы численность работников, подлежащих трудоустройству в рамках квоты, определялась ежеквартально на основе среднесписочной численности за предыдущий квартал. Сейчас она рассчитывается один раз в год.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВОВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройствоВ Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственный совет рк (госсовет), трудовой кодекс, работа, инвалидность, новости крыма, крым