В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости Крым, 28.10.2025
В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T16:34
2025-10-28T16:34
2025-10-28T16:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.По словам Константинова, 2025 год можно считать для республики успешным: растут объемы производства по ряду направлений, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, успешно реализуется программа инициативного бюджетирования.Также увеличивается число индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Налоги от их деятельности вместе с налогами от работы предприятий составляют порядка 70% собственных доходов республики, отметил председатель Госсовета РК.Уровень безработицы в Крыму снижается с каждым годом. По официальным данным, в 2022 году он составлял 3,9%, в 2023-м – 3,3%, в 2024-м – 2,2%
В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
В Крыму уровень безработицы снизился до 1,8% – власти
16:34 28.10.2025 (обновлено: 16:37 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.
"Уровень безработицы в Крыму, согласно данным Крымстата, составляет 1,8%, что на 0,3% ниже среднероссийского показателя", – написал глава парламента региона в своем Telegram-канале.
По словам Константинова, 2025 год можно считать для республики успешным: растут объемы производства по ряду направлений, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, успешно реализуется программа инициативного бюджетирования.
Также увеличивается число индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Налоги от их деятельности вместе с налогами от работы предприятий составляют порядка 70% собственных доходов республики, отметил председатель Госсовета РК.
Уровень безработицы в Крыму снижается с каждым годом. По официальным данным, в 2022 году он составлял 3,9%, в 2023-м – 3,3%, в 2024-м – 2,2%
