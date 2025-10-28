https://crimea.ria.ru/20251028/v-krymu-zafiksirovali-rekordno-nizkiy-uroven-bezrabotitsy-1150493669.html

В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости Крым, 28.10.2025

В Крыму зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T16:34

2025-10-28T16:34

2025-10-28T16:37

новости крыма

владимир константинов

трудоустройство в крыму

рынок труда

безработица

статистика

крымстат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.По словам Константинова, 2025 год можно считать для республики успешным: растут объемы производства по ряду направлений, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, успешно реализуется программа инициативного бюджетирования.Также увеличивается число индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Налоги от их деятельности вместе с налогами от работы предприятий составляют порядка 70% собственных доходов республики, отметил председатель Госсовета РК.Уровень безработицы в Крыму снижается с каждым годом. По официальным данным, в 2022 году он составлял 3,9%, в 2023-м – 3,3%, в 2024-м – 2,2%Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число предпринимателейРоссия достигла рекордного снижения уровня бедностиРоссия добилась исторического минимума по безработице - Путин

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир константинов, трудоустройство в крыму, рынок труда, безработица, статистика, крымстат