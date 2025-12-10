Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в 1,6 раза - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в 1,6 раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Более чем в полтора раза увеличилась очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани за час. Об этом сообщается в Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее въезда в Крым ожидали 41 авто. Спустя час – 38, а сейчас их число увеличилось в 1,6 раза.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в 1,6 раза

20:07 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Более чем в полтора раза увеличилась очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани за час. Об этом сообщается в Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее въезда в Крым ожидали 41 авто. Спустя час – 38, а сейчас их число увеличилось в 1,6 раза.
"К 20:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 62 транспортных средства", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
