34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ

34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ

2025-12-08T07:49

8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, которое фактически упразднило существование СССР. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

