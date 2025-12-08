https://crimea.ria.ru/20251208/soglashenie-v-belovezhskoy-pusche---arkhivnoe-video-1121677429.html
34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ
34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ
34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ
8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, которое фактически упразднило существование СССР. Документ подписали высшие должностные лица и главы...
8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, которое фактически упразднило существование СССР. Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Распад СССР: соглашение в Беловежской пуще
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии подписали "беловежское соглашение". После этого договора был ликвидирован СССР, образовался СНГ. Республики договорились об открытости границ, общей валюте и признании прав человека. По мнению историков Джордж Буж-старший сыграл ключевую роль в распаде СССР.
Соглашение в Беловежской пуще - архивное видео