https://crimea.ria.ru/20250515/nezavisimo-ot-pola-i-vozrasta--strashnye-zverstva-fashistov-v-krymu-1146458810.html

Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму

Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму

Жертвами немецко-фашистской оккупации Крыма стали более 236 тысяч человек, из них – более 107 тысяч мирных женщин, стариков и детей. Результаты архивных... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T16:00

2025-05-15T16:00

2025-05-15T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Жертвами немецко-фашистской оккупации Крыма стали более 236 тысяч человек, из них – более 107 тысяч мирных женщин, стариков и детей. Результаты архивных исследований, в том числе отдельные материалы, тесно связывающие Крым и Кавказ, озвучил представитель УФСБ по Крыму и Севастополю Игорь Верешков в рамках Северо-Кавказской конференции "Органы безопасности на Северном Кавказе", которая проходит в эти дни в Нальчике на базе Кабардино-Балкарского государственного университета.Сотни тысяч жертв"По результатам работы Чрезвычайной государственной комиссии в Крымской АССР установлено, что жертвами немецко-фашистской оккупации полуострова стали 236 625 человек, из которых мирных жителей расстреляно и замучено 107 243 человека, угнано в рабство 85 447 человек, военнопленных погибло от расстрелов, ран, голода и невыносимых условий содержания 44 934 человека", – привел цифры Верешков.По данным архивов, только в Симферопольском рву были расстреляны 10 тысяч человек, в Багеровском под Керчью – семь тысяч, на Красной горке в Евпатории – пять тысяч, в концлагере "Красный" под Симферополем – более 15 тысяч человек. Во временных лагерях в Севастополе в первые дни после захвата города – около двух тысяч человек, а затем ежедневно около 50 человек умирали от расстрелов, ран, болезней и голода. При этом, по мнению современных исследователей, реальные цифры значительно больше приведенных в актах Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.Массовое убийство детейВ соответствии с копиями архивных документов, рассекреченными в рамках проекта "Без срока давности", в декабре 1942 года нацисты и их пособники при помощи машины- "душегубки" хладнокровно убили 54 маленьких пациента санаториев кавказского курорта Теберда, которые ранее были эвакуированы туда из больниц Крыма, а до этого в Крым – из разных регионов Советского Союза. Тела детей впоследствии были выброшены в горное ущелье.По его словам, за несколько дней до убийства больных детей, каратели расстреляли 285 жителей города Теберда, в том числе около ста несовершеннолетних. Эти данные содержатся в Акте комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на курорте Теберда от 5 июля 1943 года. Результаты работы этой комиссии были использованы в качестве неопровержимых доказательств фактов нацистских преступлений на Нюрнбергском процессе.Независимо от пола и возрастаВ июне 1945 года на территории Германии военными контрразведчиками был задержан нацистский преступник генерал-полковник Эрвин Густав Йенеке – командующий 17 армией вермахта, оккупировавшей Крым и Кубань. В период следствия и ряда судебных заседаний установлены подробности злодеяний на территории крымского, кубанского и кавказского регионов, совершенных самим Йенеке и его подчиненными.По приказу немецкого командования отступавшие немецкие подразделения дивизий 5-го армейского корпуса вермахта вели бой на прорыв и одновременно уничтожали местных жителей по пути следования. Поскольку условия боя не позволяли, как это обычно делалось, согнать обреченных в одно место, немецкие пехотинцы методично прочесывали дом за домом, расстреливая всех, кто попадался им на глаза, независимо от пола и возраста."Обнародование и использование в просвещении архивных документов является самым убедительным и достойным ответом всем тем, кто сегодня осознанно фальсифицирует нашу историю, призывает забыть правду о героических подвигах советского народа и жертвах среди мирного населения, оправдывает нацизм – истинного виновника величайшей трагедии XX века Второй мировой войны", – подчеркнул в ходе своего выступления представитель ФСБ.Особое внимание в работе форума было уделено фактам попыток однобокой интерпретации исторических событий со стороны зарубежных идеологических институтов. Подводя итоги форума, участники отметили, что выработанные в ходе дискуссий идеи и рекомендации станут основной для дальнейших научных исследований, а также будут полезны в практической деятельности.Чудовищные факты и масштабы преступлений нацистов и их пособников на территории СССР начали устанавливать и документировать на территории освобожденных от вражеской оккупации регионов нашей страны уже в первый год войны. Активное участие в этой работе принимали бойцы партизанских отрядов, командиры Красной Армии, сотрудники органов безопасности. Эта работа, продолжалась в ходе Великой Отечественной войны и после ее завершения, факты преступлений доказаны в ходе многочисленных судебных процессов над нацистами.В июне 2022 года Верховный суд Республики Крым принял решение о признании факта геноцида мирных жителей Крыма в период немецко-фашистской оккупации. Основанием для процесса послужили рассекреченные архивные документы Крымского Управления ФСБ о фактах массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крымской и других областей Украины и в городе Кишиневе. В настоящее время судебные решения о признании юридического факта геноцида советских граждан на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны приняты в 34 регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследованийБыл переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчикаВ Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации

https://crimea.ria.ru/20221123/mne-ne-dokladyvali-75-let-nazad-vynesli-prigovor-palachu-kryma-yeneke-1125464317.html

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