https://crimea.ria.ru/20250423/rassekrechennye-arkhivy-fsb-otkryvayut-novye-grani-istoricheskikh-issledovaniy-1145912744.html

Рассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследований

Рассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследований - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Рассекреченные архивы ФСБ открывают новые грани исторических исследований

Сотрудники органов государственной безопасности нацелены на обнародование архивных документов периода Великой Отечественной войны, касающейся истории Крымского... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T19:31

2025-04-23T19:31

2025-04-23T19:31

история

память

великая отечественная война

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники органов государственной безопасности нацелены на обнародование архивных документов периода Великой Отечественной войны, касающейся истории Крымского полуострова. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков.По его словам, новые рассекреченные документы существенно дополняют ранее известные факты в истории полуострова.Как уточнил представитель УФСБ, часто документы хранятся в различных архивных фондах по всей России, и крымские сотрудники, ведущие эту работу, активно контактируют с коллегами из других регионов – не только в Центральном архиве ФСБ в Москве и архиве ФСБ по Омской области, где сосредоточен архив документов СМЕРШ."Находим материалы в некоторых территориях и регионах о тех преступниках и пособниках фашистского режима, которые пытались скрыться. С годами список разыскиваемых коллаборационистов наполнялся, и розыск завершался успехом в большинстве случаев. Правило архивных дел таково: где был осужден, там и будут храниться материалы его дела", – объяснил спикер.При этом, по его словам, в украинский период работа по рассекречиванию архивов ФСБ периода Великой Отечественной на полуострове практически не велась или велась неудовлетворительно."Сейчас наиболее максимальный объем у нас пересмотрен и в большинстве своем рассекречен. "Фонд 100" нашего управления составляет уже 38 дел – это порядка 300 страниц документов в деле. Большая их часть посвящена вопросам преступления нацистов и работе органов госбезопасности", – отметил Верешков.В свою очередь председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков, автор книг по истории Крыма в период фашистской оккупации, отметил, что рассекреченные документы исследователю необходимо еще и правильно понимать.Он подчеркнул, что особенно важно рассекречивание для того, чтобы вернуть из небытия имена и судьбы реальных людей, которые пострадали от зверств фашистов или их приспешников, узнать судьбы семей.По словам Бобкова, объемы архивов, которые в последние 10 лет обнародуют для широкой публики и исследователей, настолько обширны, что порой не хватает времени на то, чтобы их охватить."Я делаю эту работу каждый день, но поступление информации происходит быстрее, чем есть возможность информацию переработать и систематизировать", – сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ рассекретила архивы об убийствах нацистами детей в КрымуВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистовПоказания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, память, великая отечественная война, уфсб россии по республике крым и городу севастополю