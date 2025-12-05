Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией
В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией
Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов СА в Европе. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T12:22
2025-12-05T12:24
сша
политика
в мире
европа
россия
новости
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов СА в Европе. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом.Отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США.При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы. Одним из механизмов станет заключение оборонных сделок и развития торговых связей, уточняется в стратегии."В рамках нашей широкой политики в Европе в качестве приоритета мы видим создание здоровых наций Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов", - сказано в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией

США считают приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией

12:22 05.12.2025 (обновлено: 12:24 05.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов СА в Европе. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом.

"Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", - цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США.

"Построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США для восстановления стратегической стабильности, для того, чтобы заново установить условия для стратегической стабильности в Евразии и чтобы снизить риск конфликта между Россией и европейскими странами", - поясняется в документе.

При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы. Одним из механизмов станет заключение оборонных сделок и развития торговых связей, уточняется в стратегии.
"В рамках нашей широкой политики в Европе в качестве приоритета мы видим создание здоровых наций Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов", - сказано в документе.
