В США сделали заявление о важности стратегической стабильности с Россией

Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов СА в Европе. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T12:22

2025-12-05T12:22

2025-12-05T12:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов СА в Европе. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом.Отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США.При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы. Одним из механизмов станет заключение оборонных сделок и развития торговых связей, уточняется в стратегии."В рамках нашей широкой политики в Европе в качестве приоритета мы видим создание здоровых наций Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов", - сказано в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

