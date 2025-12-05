https://crimea.ria.ru/20251205/na-vyplatu-pensiy-v-novye-regiony-rf-dobavyat-670-mln-rubley-1151427994.html

На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Пенсионерам из новых регионов будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей. Это позволит обеспечить выплаты в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года. Распоряжение от 4 декабря 2025 года №3585-р опубликовано на официальном сайте правительства РФ."Правительство направит дополнительное финансирование на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Распоряжение об этом подписано", – сказано в публикации.На пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах, будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей, уточнили в кабмине.Дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить выплаты пенсий в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года, отметили в правительстве.Ранее сообщалось, что в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Также сообщалось, что россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей.Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметкаГодовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - ПутинКрымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

