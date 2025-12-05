Рейтинг@Mail.ru
На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей
На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей
На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2025
На выплату пенсий в новые регионы РФ добавят 670 млн рублей
Пенсионерам из новых регионов будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей. Это позволит обеспечить выплаты в соответствии с региональным... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T11:51
2025-12-05T11:51
новые регионы россии
выплаты и компенсации
пенсия
правительство россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Пенсионерам из новых регионов будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей. Это позволит обеспечить выплаты в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года. Распоряжение от 4 декабря 2025 года №3585-р опубликовано на официальном сайте правительства РФ."Правительство направит дополнительное финансирование на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Распоряжение об этом подписано", – сказано в публикации.На пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах, будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей, уточнили в кабмине.Дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить выплаты пенсий в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года, отметили в правительстве.Ранее сообщалось, что в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Также сообщалось, что россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей.Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Пенсионерам из новых регионов будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей. Это позволит обеспечить выплаты в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года. Распоряжение от 4 декабря 2025 года №3585-р опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
"Правительство направит дополнительное финансирование на пенсионное обеспечение жителей новых регионов. Распоряжение об этом подписано", – сказано в публикации.
На пенсионное обеспечение граждан, проживающих в новых регионах, будет дополнительно направлено почти 670 миллионов рублей, уточнили в кабмине.
Дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить выплаты пенсий в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года, отметили в правительстве.
"С учетом этих выплат всего в 2025 году на пенсионное обеспечение жителей новых территорий в соответствии с региональным законодательством из федерального бюджета направлено более 23,4 миллиардов рублей", – уточнили в тексте распоряжения.
Ранее сообщалось, что в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, а социальные – с 1 апреля на 6,8%. Также сообщалось, что россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей.
Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.
