Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Путин отметил, что РФ продолжает вести сбалансированную ответственную бюджетную политику, и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.Вместе с тем, по словам главы государства, в российской экономике отмечается замедление роста. Так, за девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. В целом это ожидаемый результат, отметил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годыЧто будет с ценами на товары и услуги из-за повышения НДСВ России проиндексируют пенсии

