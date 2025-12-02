Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин
Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T17:48
2025-12-02T17:49
владимир путин (политик)
ввп (валовый внутренний продукт)
инфляция
россия
экономика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Путин отметил, что РФ продолжает вести сбалансированную ответственную бюджетную политику, и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.Вместе с тем, по словам главы государства, в российской экономике отмечается замедление роста. Так, за девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. В целом это ожидаемый результат, отметил президент.
россия
владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), инфляция, россия, экономика, новости
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин

Инфляция в России по итогам года будет ниже прогнозов правительства и ЦБ – Путин

17:48 02.12.2025 (обновлено: 17:49 02.12.2025)
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас – ниже семи процентов в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около шести процентов, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка", - сказал глава государства.
Путин отметил, что РФ продолжает вести сбалансированную ответственную бюджетную политику, и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.
Вместе с тем, по словам главы государства, в российской экономике отмечается замедление роста. Так, за девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. В целом это ожидаемый результат, отметил президент.
Владимир Путин (политик)ВВП (Валовый внутренний продукт)ИнфляцияРоссияЭкономикаНовости
 
