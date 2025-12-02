https://crimea.ria.ru/20251202/godovaya-inflyatsiya-v-rossii-k-kontsu-dekabrya-budet-nizhe-6---putin-1151359643.html
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин
Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Путин отметил, что РФ продолжает вести сбалансированную ответственную бюджетную политику, и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.Вместе с тем, по словам главы государства, в российской экономике отмечается замедление роста. Так, за девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. В целом это ожидаемый результат, отметил президент.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России к концу декабря этого года будет менее 6%, что ниже, чем прогнозировали правительство и Центробанк. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас – ниже семи процентов в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около шести процентов, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка", - сказал глава государства.
Путин отметил, что РФ продолжает вести сбалансированную ответственную бюджетную политику, и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.
Вместе с тем, по словам главы государства, в российской экономике отмечается замедление роста. Так, за девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. В целом это ожидаемый результат, отметил президент.
