В России вырастет максимальный размер больничного

В РФ максимально возможная сумма больничного повысится до 6,8 тысяч рублей в день

13:27 10.11.2025 (обновлено: 14:04 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Россиянам поднимут максимально возможный размер суммы оплаты больничного в день на 1,2 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году выплата увеличится до 6,8 тысячи рублей. Об со ссылкой на Социальный фонд России пишет РИА Новости.
"В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году - до 6827,4 рублей, сейчас – 5673,97 рублей", – говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что уже в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей в день, а в 2028 году – до 8489,04 рублей. Такое повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.
"Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений, сам собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот", информирует граждан обо всех этапах процесса через портал госуслуг", – добавили в СФР.
Ранее стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов и составит 27 тысяч 93 рубля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Повышение МРОТ в 2026 году повлияет на рост зарплат и выплаты
Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
 
БольничныйСоциальный фонд РоссииНовостиСоцвыплатыМедицинская страховка
 
