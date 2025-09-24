https://crimea.ria.ru/20250924/v-rossii-s-1-yanvarya-povysyat-mrot-1149687373.html

В России с 1 января повысят МРОТ

В России с 1 января повысят МРОТ - РИА Новости Крым, 24.09.2025

В России с 1 января повысят МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастит более чем на 20 процентов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T15:35

2025-09-24T15:35

2025-09-24T15:39

минимальный размер оплаты труда (мрот)

правительство россии

михаил мишустин

новости

зарплата

общество

деньги

финансы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастит более чем на 20 процентов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.Отмечается, что это решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. Также показатель МРОТ необходим для расчета многих других выплат, в том числе отпускных, больничных и пособий."Такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания правительства", – добавил Михаил Мишустин.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноКому в Севастополе с 1 октября повысят зарплатуКто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимальный размер оплаты труда (мрот), правительство россии, михаил мишустин, новости, зарплата, общество, деньги, финансы, россия