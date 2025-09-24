Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 января повысят МРОТ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/v-rossii-s-1-yanvarya-povysyat-mrot-1149687373.html
В России с 1 января повысят МРОТ
В России с 1 января повысят МРОТ - РИА Новости Крым, 24.09.2025
В России с 1 января повысят МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастит более чем на 20 процентов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T15:35
2025-09-24T15:39
минимальный размер оплаты труда (мрот)
правительство россии
михаил мишустин
новости
зарплата
общество
деньги
финансы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастит более чем на 20 процентов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.Отмечается, что это решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. Также показатель МРОТ необходим для расчета многих других выплат, в том числе отпускных, больничных и пособий."Такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания правительства", – добавил Михаил Мишустин.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноКому в Севастополе с 1 октября повысят зарплатуКто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минимальный размер оплаты труда (мрот), правительство россии, михаил мишустин, новости, зарплата, общество, деньги, финансы, россия
В России с 1 января повысят МРОТ

В России с 1 января МРОТ вырастет до 27093 рублей

15:35 24.09.2025 (обновлено: 15:39 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастит более чем на 20 процентов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Правительство подготовило корректировки в законодательство о повышении минимального размера оплаты труда – он вырастет более чем на 20%.️ С 1 января 2026 года МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля", - цитирует правительство главу кабмина.
Отмечается, что это решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. Также показатель МРОТ необходим для расчета многих других выплат, в том числе отпускных, больничных и пособий.
"Такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания правительства", – добавил Михаил Мишустин.
По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех
 
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)Правительство РоссииМихаил МишустинНовостиЗарплатаОбществоДеньгиФинансыРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
16:07Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
16:01В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
15:56Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
15:48На Крым идет штормовой ветер
15:44Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
Лента новостейМолния