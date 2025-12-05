https://crimea.ria.ru/20251205/rossiya-gotova-k-bespereboynym-postavkam-topliva-dlya-indii--putin-1151430380.html

Россия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия готова к обеспечению бесперебойных поставок топлива для быстрорастущей экономики Индии. Между странами согласована программа развития экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели в пятницу.По информации главы государства, объем российско-индийской торговли по итогам текущего года останется на уровне 2024 года. Однако в планах – вывести его до отметки в 100 миллиардов долларов.Чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, добавил президент России.Кроме того, он сообщил, что между странами выстроены устойчивые каналы кредитно-финансового межбанковского сотрудничества."Российские операторы расширяют сферу использования индийских рупий, поступающих от реализации экспортных контрактов. В российских рублях кредитуются крупные совместные проекты", – проинформировал Путин.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за четыре года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.В пятницу российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отношений России и ИндииПутин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с СШАИндия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди

