Россия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин - РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия готова к обеспечению бесперебойных поставок топлива для быстрорастущей экономики Индии. Между странами согласована программа развития экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели в пятницу.По информации главы государства, объем российско-индийской торговли по итогам текущего года останется на уровне 2024 года. Однако в планах – вывести его до отметки в 100 миллиардов долларов.Чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, добавил президент России.Кроме того, он сообщил, что между странами выстроены устойчивые каналы кредитно-финансового межбанковского сотрудничества."Российские операторы расширяют сферу использования индийских рупий, поступающих от реализации экспортных контрактов. В российских рублях кредитуются крупные совместные проекты", – проинформировал Путин.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за четыре года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.В пятницу российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о развитии отношений России и ИндииПутин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с СШАИндия готова помочь мирному урегулированию на Украине – Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Россия готова к обеспечению бесперебойных поставок топлива для быстрорастущей экономики Индии. Между странами согласована программа развития экономического сотрудничества до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели в пятницу.

"Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики", – сказал российский лидер.

По информации главы государства, объем российско-индийской торговли по итогам текущего года останется на уровне 2024 года. Однако в планах – вывести его до отметки в 100 миллиардов долларов.
"По разным статистикам цифры отличаются, но в целом это где-то в районе 64-65 миллиардов долларов. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне. Вместе с тем, как представляется нам по силам вывести данные показатели на отметку в 100 миллиардов долларов", – отметил Владимир Путин.
Чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, добавил президент России.
Кроме того, он сообщил, что между странами выстроены устойчивые каналы кредитно-финансового межбанковского сотрудничества.
"Российские операторы расширяют сферу использования индийских рупий, поступающих от реализации экспортных контрактов. В российских рублях кредитуются крупные совместные проекты", – проинформировал Путин.
Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за четыре года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.
В пятницу российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.
