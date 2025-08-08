Путин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с США

https://crimea.ria.ru/20250808/putin-rasskazal-premeru-indii-modi-o-peregovorakh-s-ssha-1148590043.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поделился с ним итогами переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Индийский премьер "выразил признательность за эту информацию и подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", добавили в Кремле.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.Как сообщалось, в пятницу Владимир Путин также проинформировал об итогах встречи с Уиткоффом председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Казахстана, Узбекистана и Белоруссии Касым-Жомарта Токаева, Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин 6 августа в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.7 августа стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что она состоится ориентировочно на следующей неделе. В четверг российский лидер назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такой встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поделился с ним итогами переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве", - говорится в сообщении.
Индийский премьер "выразил признательность за эту информацию и подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины", добавили в Кремле.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Как сообщалось, в пятницу Владимир Путин также проинформировал об итогах встречи с Уиткоффом председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Казахстана, Узбекистана и Белоруссии Касым-Жомарта Токаева, Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа в Кремле встретился
со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.
7 августа стало известно
, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что она состоится ориентировочно на следующей неделе. В четверг российский лидер назвал ОАЭ
одним из подходящих мест для такой встречи.
