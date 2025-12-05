https://crimea.ria.ru/20251205/krym-i-abkhaziya-utverdili-plan-sotrudnichestva-na-blizhayshie-tri-goda-1151429679.html

Крым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года

Крым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Крым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года

В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T12:48

2025-12-05T12:48

2025-12-05T12:50

крым

абхазия

георгий мурадов

политика

внешняя политика

экономика

экономика крыма

новости крыма

сотрудничество

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151429356_108:0:1130:575_1920x0_80_0_0_c2021e40a6e10ebddca84a14655639f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.В области промышленности решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, из Абхазии – цитрусовых, безалкогольных напитков и воды.Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме "ТуристЭкспо. Крым" в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250305/rossiya-prodolzhit-gumanitarnyy-peretok-elektrichestva-v-abkhaziyu--putin-1144687117.html

крым

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, абхазия, георгий мурадов, политика, внешняя политика, экономика, экономика крыма, новости крыма, сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность в крыму, производство в крыму, производство