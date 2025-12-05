https://crimea.ria.ru/20251205/krym-i-abkhaziya-utverdili-plan-sotrudnichestva-na-blizhayshie-tri-goda-1151429679.html
Крым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года
2025-12-05T12:48
2025-12-05T12:48
2025-12-05T12:50
крым
абхазия
георгий мурадов
политика
внешняя политика
экономика
экономика крыма
новости крыма
сотрудничество
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.В области промышленности решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, из Абхазии – цитрусовых, безалкогольных напитков и воды.Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме "ТуристЭкспо. Крым" в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
абхазия
крым, абхазия, георгий мурадов, сотрудничество, сельское хозяйство
12:48 05.12.2025 (обновлено: 12:50 05.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым.
В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.
Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.
"Есть направления, которые мы хотим развивать дальше. Абхазия обладает рядом экономических, социальных, гуманитарных преимуществ, как и Крым обладает достаточно серьезным потенциалом. Наша задача – выступить площадкой, на которой предприниматели Крыма и Абхазии могут взаимодействовать и реализовывать крупные проекты", - сказал Нанба.
В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.
В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.
В области промышленности решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, из Абхазии – цитрусовых, безалкогольных напитков и воды.
Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме "ТуристЭкспо. Крым" в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.
