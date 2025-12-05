Рейтинг@Mail.ru
Прекращение конфликта на Украине в США назвали основным интересом - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Прекращение конфликта на Украине в США назвали основным интересом
Прекращение боевых действий на Украине для восстановления стратегической стабильности между Европой и Россией является основным интересом США. Об этом говорится РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине для восстановления стратегической стабильности между Европой и Россией является основным интересом США. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом. Уточняется, что это нужно для "стабилизации евразийского пространства" и снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.Отмечается, что у Белого дома есть разногласия с европейскими чиновниками, имеющими "нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине".В обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам ЕвросоюзаПутин оценил итоги встречи с Уиткоффом и КушнеромИсключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине для восстановления стратегической стабильности между Европой и Россией является основным интересом США. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом.
"Основным интересом Соединенных Штатов является проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине", - говорится в документе.
Уточняется, что это нужно для "стабилизации евразийского пространства" и снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.
Отмечается, что у Белого дома есть разногласия с европейскими чиновниками, имеющими "нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине".
"Администрация Трампа находится в разногласиях с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну (на Украине - ред.), разгоревшуюся в нестабильных (европейских - ред.) правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию", - говорится в документе стратегии.
В обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
Исключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине
 
