Прекращение конфликта на Украине в США назвали основным интересом

Прекращение конфликта на Украине в США назвали основным интересом - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Прекращение конфликта на Украине в США назвали основным интересом

2025-12-05T12:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине для восстановления стратегической стабильности между Европой и Россией является основным интересом США. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом. Уточняется, что это нужно для "стабилизации евразийского пространства" и снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.Отмечается, что у Белого дома есть разногласия с европейскими чиновниками, имеющими "нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине".В обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам ЕвросоюзаПутин оценил итоги встречи с Уиткоффом и КушнеромИсключительно между США и РФ: детали переговоров по Украине

