Прекращение конфликта на Украине в США назвали основным интересом

В США назвали основным интересом прекращение конфликта на Украине - документ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине для восстановления стратегической стабильности между Европой и Россией является основным интересом США. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом.
"Основным интересом Соединенных Штатов является проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине", - говорится в документе.
Уточняется, что это нужно для "стабилизации евразийского пространства" и снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами.
Отмечается, что у Белого дома есть разногласия с европейскими чиновниками, имеющими "нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине".
"Администрация Трампа находится в разногласиях с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну (на Украине - ред.), разгоревшуюся в нестабильных (европейских - ред.) правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию", - говорится в документе стратегии.
В обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.