Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян

Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 05.12.2025

СИМФЕРПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Однако на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения. Работающие в России физлица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, уточнили в ЦБ."При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", – добавили в сообщении.Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, пояснили в Центробанке.Ранее сообщалось, что с 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Теперь граждане, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим лицам больше 100 тысяч рублей в месяц. Для перевода суммы свыше установленного лимита потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие страны и сколько должны РоссииГодовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - ПутинКрым включат в эксперимент с цифровым рублем

