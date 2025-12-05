Рейтинг@Mail.ru
Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T10:48
2025-12-05T11:03
россия
новости
экономика
банк россии
деньги
СИМФЕРПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Однако на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения. Работающие в России физлица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, уточнили в ЦБ."При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", – добавили в сообщении.Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, пояснили в Центробанке.Ранее сообщалось, что с 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Теперь граждане, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим лицам больше 100 тысяч рублей в месяц. Для перевода суммы свыше установленного лимита потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.
россия
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, новости, экономика, банк россии, деньги
Банк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиян

ЦБ снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан РФ и дружественных стран

10:48 05.12.2025 (обновлено: 11:03 05.12.2025)
 
© Пресс-служба ВТБДенежные купюры
Денежные купюры
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Банк России с 8 декабря снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран", – сказано в сообщении.
Однако на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения. Работающие в России физлица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.
Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, уточнили в ЦБ.
"При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом", – добавили в сообщении.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, пояснили в Центробанке.
Ранее сообщалось, что с 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Теперь граждане, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим лицам больше 100 тысяч рублей в месяц. Для перевода суммы свыше установленного лимита потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.
