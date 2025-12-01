Рейтинг@Mail.ru
Крым включат в эксперимент с цифровым рублем - РИА Новости Крым, 01.12.2025
анатолий аксаков, цифровизация, цифровой рубль, деньги
Крым включат в эксперимент с цифровым рублем

Крым включат в эксперимент с цифровым рублем в бюджетном процессе – депутат Госдумы

08:25 01.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Крым включат в эксперимент по введению цифрового рубля в бюджетные процессы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об интеграции цифрового рубля в бюджетные процессы.
По словам Аксакова, в ближайшее время начнется использование цифрового рубля в бюджетном процессе в Чувашии – регионе, депутатом от которого он является в ГД. Кроме того, власти Крыма высказали согласие участвовать в эксперименте, сказал Аксаков.
"С Сергеем Валерьевичем Аксеновым (глава РК – ред.) обсуждали – он готов... Крым включим в эксперимент, где цифровой рубль в бюджетном процессе будет использоваться", – сказал парламентарий.
Он напомнил, что процесс внедрения цифрового рубля в России начнет масштабно развиваться в 2026 году.
"С 1 сентября следующего года все торговые точки и предприятия услуг с оборотом более 30 миллионов рублей обязаны будут принимать цифровой рубль. Сейчас таких единицы. Ну и крупнейшие банки будут обязаны давать возможность использовать цифровой рубль для оплаты товаров и услуг", – уточнил гость эфира.
В отличие от обычного рубля, который обращается в банковской системе, переходя в безналичном виде, то есть тоже цифровом, с компьютера одного банка в компьютер другого, обращение цифровых рублей происходит в одном только Центральном банке России, оставаясь на его счетах, сказал Аксаков.

"В этом принципиальное отличие. И никаких комиссий брать с вас не будут, естественно, которые обычно берутся за финансовые операции между банками. И понятно, что цифровой рубль более прозрачен, поскольку все происходит в одном компьютере", – объяснил эксперт.

Кроме того, чтобы превратить цифровой рубль в наличные деньги, нужно произвести несколько операций: вывести со счета ЦБ на счет одного из банков, с карты которого потом обналичить в банкомате. Дополнительная ступень позволит успеть эффективнее реагировать на мошеннические схемы и остановить возможный вывод украденных денег, считает депутат.
Также Аксаков рассчитывает на перспективность использования цифрового рубля при финансировании проектов, которые реализуются за счет бюджетных средств.

"Потому что у нас, к сожалению, часто бывает так: деньги перечислены на счет организации, а она их использует на другие цели... Положили деньги на депозит, что-то получают, а реальное финансирование проекта получается позже. То есть деньги неэффективно работают", – объяснил собеседник.

С цифровым рублем такие махинации провернуть не получится, добавил он. "Это, во-первых, гарантированное целевое использование денег, потому что все видно. А во-вторых, автоматическое поступление денег: все автоматизировано, решение будет принимать не человек, а компьютер, и средства будут поступать так, как это предусмотрено договором", – пояснил Аксаков.
По его мнению, применение рубля в бюджетной сфере будет успешным, и вскоре все больше людей начнут им пользоваться. Парламентарий отметил, что сам он стал первым крымчанином, который получил заработную плату в цифровых рублях.

"Я первый получатель заработной платы цифровыми рублями... крымский парень из села Вилино Бахчисарайского района, расплатился в кафе, перечислил в благотворительные фонды", – поделился гость эфира.

Напомним, в феврале Аксаков сообщал, что в Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые украсть невозможно.
Ранее председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России сообщал, что, среди прочего, цифровой рубль с 1 января 2026 года могут начать использовать для выплат бюджетникам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубль
Центробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий АксаковЦифровизацияЦифровой рубльДеньги
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
