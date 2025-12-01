https://crimea.ria.ru/20251201/krym-vklyuchat-v-eksperiment-s-tsifrovym-rublem-1151170277.html

Крым включат в эксперимент с цифровым рублем

Крым включат в эксперимент с цифровым рублем - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Крым включат в эксперимент с цифровым рублем

Крым включат в эксперимент по введению цифрового рубля в бюджетные процессы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной думы,... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T08:25

2025-12-01T08:25

2025-12-01T08:25

радио "спутник в крыму"

анатолий аксаков

цифровизация

цифровой рубль

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151288298_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d5dd143399ec75cb6b6fd3aec07e3811.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Крым включат в эксперимент по введению цифрового рубля в бюджетные процессы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об интеграции цифрового рубля в бюджетные процессы.По словам Аксакова, в ближайшее время начнется использование цифрового рубля в бюджетном процессе в Чувашии – регионе, депутатом от которого он является в ГД. Кроме того, власти Крыма высказали согласие участвовать в эксперименте, сказал Аксаков.Он напомнил, что процесс внедрения цифрового рубля в России начнет масштабно развиваться в 2026 году."С 1 сентября следующего года все торговые точки и предприятия услуг с оборотом более 30 миллионов рублей обязаны будут принимать цифровой рубль. Сейчас таких единицы. Ну и крупнейшие банки будут обязаны давать возможность использовать цифровой рубль для оплаты товаров и услуг", – уточнил гость эфира.В отличие от обычного рубля, который обращается в банковской системе, переходя в безналичном виде, то есть тоже цифровом, с компьютера одного банка в компьютер другого, обращение цифровых рублей происходит в одном только Центральном банке России, оставаясь на его счетах, сказал Аксаков.Кроме того, чтобы превратить цифровой рубль в наличные деньги, нужно произвести несколько операций: вывести со счета ЦБ на счет одного из банков, с карты которого потом обналичить в банкомате. Дополнительная ступень позволит успеть эффективнее реагировать на мошеннические схемы и остановить возможный вывод украденных денег, считает депутат.Также Аксаков рассчитывает на перспективность использования цифрового рубля при финансировании проектов, которые реализуются за счет бюджетных средств.С цифровым рублем такие махинации провернуть не получится, добавил он. "Это, во-первых, гарантированное целевое использование денег, потому что все видно. А во-вторых, автоматическое поступление денег: все автоматизировано, решение будет принимать не человек, а компьютер, и средства будут поступать так, как это предусмотрено договором", – пояснил Аксаков.По его мнению, применение рубля в бюджетной сфере будет успешным, и вскоре все больше людей начнут им пользоваться. Парламентарий отметил, что сам он стал первым крымчанином, который получил заработную плату в цифровых рублях.Напомним, в феврале Аксаков сообщал, что в Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых "окрашенных денег" – цифровых рублей, которые украсть невозможно.Ранее председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России сообщал, что, среди прочего, цифровой рубль с 1 января 2026 года могут начать использовать для выплат бюджетникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля46% россиян готовы перевести средства в цифровой рубльЦентробанк развенчал мифы о цифровом рубле: что нужно знать

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, цифровизация, цифровой рубль, деньги