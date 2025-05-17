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Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц
Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц
С 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Об этом РИА Новости Крым сообщил эксперт... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T16:54
2025-05-17T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. С 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Об этом РИА Новости Крым сообщил эксперт Отделения Банка России по Крыму Александр Бобриков. Теперь граждане, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим лицам больше 100 тысяч рублей в месяц. Для перевода суммы свыше установленного лимита потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом. В случае ошибочного попадания в базу данных Банка России предусмотрены два способа обжалования. Первый – подать заявление в любой банк, клиентом которого является гражданин, после чего банк обязан передать обращение регулятору не позднее следующего рабочего дня. Банк России напоминает: чтобы не попасть в список дропперов, необходимо соблюдать правила цифровой безопасности – не передавать свои карты и доступы третьим лицам, не переводить по просьбе посторонних средства через свои счета и не распоряжаться ошибочно зачисленными деньгами без консультации с банком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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банк россии, видео, финансы, экономика, общество, россия, александр бобриков, новости крыма, видео, совет эксперта
Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц

В России ввели лимит на переводы для дропперов - не больше 100 тысяч рублей в месяц

16:54 17.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. С 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Об этом РИА Новости Крым сообщил эксперт Отделения Банка России по Крыму Александр Бобриков.
Теперь граждане, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим лицам больше 100 тысяч рублей в месяц. Для перевода суммы свыше установленного лимита потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.
"На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется. Это значит, что человек из базы данных регулятора по-прежнему сможет покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги с помощью карт и онлайн-банкинга", – уточняет Бобриков.
В случае ошибочного попадания в базу данных Банка России предусмотрены два способа обжалования. Первый – подать заявление в любой банк, клиентом которого является гражданин, после чего банк обязан передать обращение регулятору не позднее следующего рабочего дня.
"Второй способ - можно оформить заявление через Интернет-приемную Банка России, выбрав тему "Информационная безопасность" и соответствующий тип проблемы", – объясняет специалист.
Банк России напоминает: чтобы не попасть в список дропперов, необходимо соблюдать правила цифровой безопасности – не передавать свои карты и доступы третьим лицам, не переводить по просьбе посторонних средства через свои счета и не распоряжаться ошибочно зачисленными деньгами без консультации с банком.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБанк РоссииВидеоФинансыЭкономикаОбществоРоссияАлександр БобриковНовости КрымаСовет эксперта
 
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