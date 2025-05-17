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Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц

Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Дропперам урезали переводы до 100 тысяч в месяц

С 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Об этом РИА Новости Крым сообщил эксперт... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T16:54

2025-05-17T16:54

2025-05-17T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. С 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для лиц, причастных к мошенническим схемам с денежными переводами. Об этом РИА Новости Крым сообщил эксперт Отделения Банка России по Крыму Александр Бобриков. Теперь граждане, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим лицам больше 100 тысяч рублей в месяц. Для перевода суммы свыше установленного лимита потребуется личное обращение в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом. В случае ошибочного попадания в базу данных Банка России предусмотрены два способа обжалования. Первый – подать заявление в любой банк, клиентом которого является гражданин, после чего банк обязан передать обращение регулятору не позднее следующего рабочего дня. Банк России напоминает: чтобы не попасть в список дропперов, необходимо соблюдать правила цифровой безопасности – не передавать свои карты и доступы третьим лицам, не переводить по просьбе посторонних средства через свои счета и не распоряжаться ошибочно зачисленными деньгами без консультации с банком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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