Рейтинг@Mail.ru
Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/kazhdoe-predlozhenie-vse-khuzhe--nebenzya-obvinil-evropu-v-krakhe-ukrainy-1151533622.html
Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
Подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики. Об этом заявил постоянный... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T21:51
2025-12-09T21:51
василий небензя
оон
украина
россия
европа
сша
в мире
политика
внешняя политика
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111344/81/1113448134_0:88:3134:1851_1920x0_80_0_0_c3104d2df33d4043b39909933325c8dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.И подчеркнул, что европейские кураторы Киева, заставляя Украину отвергать предлагаемые ей условия мирного соглашения, действуют не в интересах самой страны. Он обвинил Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы в заинтересованности в продолжении конфликта."На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца", – отметил Небензя.Постпред РФ указал на внутренние проблемы Украины и действия киевского режима, который довел страну до нищеты и гражданской войны, превратив ее в разменную монету в геополитическом противостоянии Запада и России. По словам дипломата, украинцы уже заплатили ужасающую цену за эти ошибки, однако их хотят заставить заплатить еще больше.Дипломат добавил, что обычно соседние государства стремятся решать такие противоречия мирными средствами при поддержке ООН и региональных организаций, но в случае с Украиной и Россией эта схема не сработала из-за вмешательства Запада.При этом Небензя обратил внимание на работу США по подготовке предложений о долгосрочном урегулировании конфликта.И подчеркнул, что Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции, предпочитая дипломатический путь, однако из-за действий "европейских ястребов" не видит для этого серьезных предпосылок.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – ТрампТрамп дал совет ЗеленскомуЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончится
украина
россия
европа
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111344/81/1113448134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6db49e3c1247a83108d0d2103741880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, оон, украина, россия, европа, сша, в мире, политика, внешняя политика, новости сво, новости
Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины

Большинство украинцев не хотят воевать - постпред России при ООН

21:51 09.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.
"Ясно, что украинцам, подавляющее большинство которых не хочет воевать за узурпировавшую власть клику, просто не дадут прекратить это военное безумие", – сказал он.
И подчеркнул, что европейские кураторы Киева, заставляя Украину отвергать предлагаемые ей условия мирного соглашения, действуют не в интересах самой страны. Он обвинил Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы в заинтересованности в продолжении конфликта.
"На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца", – отметил Небензя.
Постпред РФ указал на внутренние проблемы Украины и действия киевского режима, который довел страну до нищеты и гражданской войны, превратив ее в разменную монету в геополитическом противостоянии Запада и России. По словам дипломата, украинцы уже заплатили ужасающую цену за эти ошибки, однако их хотят заставить заплатить еще больше.

"Чего хотят добиться европейские кураторыУкраины, которые прекрасно понимают реальную катастрофическую для этого государства ситуацию на поле боя? Ведь история неумолимо свидетельствует о том, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, не говоря уже о сотнях тысячах бессмысленных потерь, которые несет эта страна из-за преступных действий своего руководства", – сказал он.

Дипломат добавил, что обычно соседние государства стремятся решать такие противоречия мирными средствами при поддержке ООН и региональных организаций, но в случае с Украиной и Россией эта схема не сработала из-за вмешательства Запада.
При этом Небензя обратил внимание на работу США по подготовке предложений о долгосрочном урегулировании конфликта.
"Кто-то из инициаторов этого заседания может внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли, когда на столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которыми кропотливо работают наши американские коллеги", – сказал постпред.
И подчеркнул, что Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции, предпочитая дипломатический путь, однако из-за действий "европейских ястребов" не видит для этого серьезных предпосылок.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – Трамп
Трамп дал совет Зеленскому
Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится
 
Василий НебензяООНУкраинаРоссияЕвропаСШАВ миреПолитикаВнешняя политикаНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
20:59В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды
20:40В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
18:51Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
18:44Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
Лента новостейМолния