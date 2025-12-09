https://crimea.ria.ru/20251209/kazhdoe-predlozhenie-vse-khuzhe--nebenzya-obvinil-evropu-v-krakhe-ukrainy-1151533622.html

Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины

Подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики. Об этом заявил постоянный... 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия, но их вынуждают на это европейские политики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.И подчеркнул, что европейские кураторы Киева, заставляя Украину отвергать предлагаемые ей условия мирного соглашения, действуют не в интересах самой страны. Он обвинил Лондон, Париж, Берлин и другие европейские столицы в заинтересованности в продолжении конфликта."На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца", – отметил Небензя.Постпред РФ указал на внутренние проблемы Украины и действия киевского режима, который довел страну до нищеты и гражданской войны, превратив ее в разменную монету в геополитическом противостоянии Запада и России. По словам дипломата, украинцы уже заплатили ужасающую цену за эти ошибки, однако их хотят заставить заплатить еще больше.Дипломат добавил, что обычно соседние государства стремятся решать такие противоречия мирными средствами при поддержке ООН и региональных организаций, но в случае с Украиной и Россией эта схема не сработала из-за вмешательства Запада.При этом Небензя обратил внимание на работу США по подготовке предложений о долгосрочном урегулировании конфликта.И подчеркнул, что Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции, предпочитая дипломатический путь, однако из-за действий "европейских ястребов" не видит для этого серьезных предпосылок.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейские лидеры разрушат свои страны из-за Украины – ТрампТрамп дал совет ЗеленскомуЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончится

