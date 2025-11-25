https://crimea.ria.ru/20251125/tramp-sdelal-zayavlenie-o-dorabotke-mirnogo-plana-ssha-po-ukraine-1151186824.html

Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине

Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине

Первоначальный мирный план США по урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов доработан с учетом позиции Москвы и Киева. Об этом сообщил президент США... РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Первоначальный мирный план США по урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов доработан с учетом позиции Москвы и Киева. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. В связи с этим глава Белого дома поручил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в то время, как новый спецпосланник Штатов на Украине Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана.Он также подчеркнул, что ждет "скорой" встречи с Путиным и Зеленским, когда сделка будет согласована или будет находиться на финальной стадии."Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро", - заключил Трамп.Ранее во вторник Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка.При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный Вашингтоном документ, назвав его "несостоятельным". При этом он уточнил, что глава киевского режима надеется 27 ноября встретиться с президентом США Дональдом Трампом, "чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта".Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

