Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
Американские и британские СМИ раскрыли подробности плана США по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T23:20
2025-11-19T23:20
2025-11-19T23:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Американские и британские СМИ раскрыли подробности плана США по урегулированию конфликта на Украине.

"США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут", – цитирует РИА Новости публикацию американского портала Axios.

Основные пункты плана:

—предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;

—Вашингтон сократит военную помощь Киеву;

—Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;

—план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;

—линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;

—территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;

—размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;

—Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России.

По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.

Ранее Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.

По данным издания, за план отвечает спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Именно он, как утверждает портал, якобы детально обсуждает его с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.
Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
Признание Крыма и Донбасса российскими вошло в план США по урегулированию на Украине – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Американские и британские СМИ раскрыли подробности плана США по урегулированию конфликта на Украине.
"США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут", – цитирует РИА Новости публикацию американского портала Axios
.
—предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;
—Вашингтон сократит военную помощь Киеву;
—Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;
—план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;
—линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;
—территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;
—размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;
—Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России.
По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.
Ранее Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.
По данным издания, за план отвечает спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Именно он, как утверждает портал, якобы детально обсуждает его с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Ранее в среду в Кремле заявили
о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса
по Украине в Стамбуле.
