https://crimea.ria.ru/20251119/priznanie-kryma-i-donbassa-rossiyskimi-v-ssha-predstavili-plan-po-ukraine-1151044235.html

Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине

Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине

Американские и британские СМИ раскрыли подробности плана США по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T23:20

2025-11-19T23:20

2025-11-19T23:20

новости

крым

новые регионы россии

россия

политика

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_fdf7a0180820a4f1214f755e8632ea08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Американские и британские СМИ раскрыли подробности плана США по урегулированию конфликта на Украине.Основные пункты плана:По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.Ранее Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.По данным издания, за план отвечает спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Именно он, как утверждает портал, якобы детально обсуждает его с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОВ Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу

крым

новые регионы россии

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новые регионы россии, россия, политика, сша, украина