Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима рассчитывает на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.По данным издания, встреча может состояться в День благодарения (27 ноября).В субботу президент США Трамп предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если ему не нравится американский план урегулирования.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США за неделю добились "огромного прогресса" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с ЕвропойТекст мирного плана США по Украине изменился
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима рассчитывает на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
По данным издания, встреча может состояться в День благодарения (27 ноября).
"Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта", — говорится в публикации.
В субботу президент США Трамп предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если ему не нравится американский план урегулирования.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США за неделю добились "огромного прогресса
" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса
российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа
, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.
