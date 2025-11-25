Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/zelenskiy-khochet-vstretitsya-s-trampom-27-noyabrya-i-podpisat-mirnyy-plan-1151181980.html
Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план
Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план
Глава киевского режима рассчитывает на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T19:56
2025-11-25T19:56
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
андрей ермак
политика
внешняя политика
в мире
сми
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148829032_983:662:2048:1261_1920x0_80_0_0_464108f43d109beb7a8fff6471639170.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима рассчитывает на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.По данным издания, встреча может состояться в День благодарения (27 ноября).В субботу президент США Трамп предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если ему не нравится американский план урегулирования.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США за неделю добились "огромного прогресса" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с ЕвропойТекст мирного плана США по Украине изменился
https://crimea.ria.ru/20251125/london-planiruet-diskreditirovat-trampa--svr-raskryla-zamysel-1151159204.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148829032_981:578:2048:1378_1920x0_80_0_0_3b32b70a2ba5435d5b7112b5e4a793c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп, андрей ермак, политика, внешняя политика, в мире, сми, новости
Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план

Зеленский хочет как можно скорее встретиться с Трампом и подписать мирный план – СМИ

19:56 25.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима рассчитывает на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
По данным издания, встреча может состояться в День благодарения (27 ноября).
"Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта", — говорится в публикации.
В субботу президент США Трамп предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если ему не нравится американский план урегулирования.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США за неделю добились "огромного прогресса" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
Текст мирного плана США по Украине изменился
Британия
11:36
Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел
 
Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд ТрампАндрей ЕрмакПолитикаВнешняя политикаВ миреСМИНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Зеленский хочет встретиться с Трампом 27 ноября и подписать мирный план
19:34Газификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года
19:17Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар
19:01Рейд в Севастополе открыт
18:55В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов
18:31В Белом доме заявили об "огромном прогрессе" в урегулировании на Украине
18:16Стармер подтвердил готовность Британии отправить войска на Украину
18:08В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
17:55Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
17:44Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
17:41Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов
17:32Жительница Симферополя зарезала мужа и получила срок
17:18Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
17:09Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
17:01Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
16:48Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
16:29Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
16:127-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
16:03Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов
15:55Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
Лента новостейМолния