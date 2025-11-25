https://crimea.ria.ru/20251125/v-mirnom-plane-ssha-po-ukraine-ryad-voprosov-trebuet-proyasneniya--lavrov-1151167474.html
В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и уточнил, что речь идет о... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T14:07
2025-11-25T14:07
2025-11-25T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и уточнил, что речь идет о плане из 28 пунктов, других редакций Москва не видела, и целый ряд вопросов в нем требует прояснения.Он подчеркнул, что ключевые положения плана США основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах. Эти принципы в целом в плане отражены, что Москва приветствует.Также Лавров указал, что Россия до сих пор не получила ответа от Украины по созданию рабочих групп, указал, что посредниками в урегулировании могут стать Белоруссия и Турция, которые могут сыграть конструктивную роль. При этом о посредничестве Германии и Франции речи идти не может, и в целом Европа провалилась по всем статьям с 2014 года, и расписалась в поддержке неонацизма.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Текст мирного плана США по Украине изменился"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоТрамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине
В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
В мирном плане США по урегулированию на Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и уточнил, что речь идет о плане из 28 пунктов, других редакций Москва не видела, и целый ряд вопросов в нем требует прояснения.
"У нас он (план – ред.) есть, но по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки. Потому что целый ряд вопросов там требует прояснения. Пока мы от американских коллег не получили той версии, о которой спекулируют СМИ", – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии во вторник.
Он подчеркнул, что ключевые положения плана США основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах. Эти принципы в целом в плане отражены, что Москва приветствует.
"У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них (американских коллег – ред.) ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами", – сказал он.
Также Лавров указал, что Россия до сих пор не получила ответа от Украины по созданию рабочих групп, указал, что посредниками в урегулировании могут стать Белоруссия и Турция, которые могут сыграть конструктивную роль. При этом о посредничестве Германии и Франции речи идти не может, и в целом Европа провалилась по всем статьям с 2014 года, и расписалась в поддержке неонацизма.
"Когда европейцы говорят: "Мы должны быть с Украиной до конца, потому что Украина воюет за наши европейские ценности", это означает явку с повинной. Значит, Европа поощряет нацизм, который узаконен на Украине. И идеология, и практика нацизма узаконены. Значит, Европа поощряет расизм, который обрел очертание законодательного запрета русского языка и вообще всего русского", – констатировал министр.
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса
российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.
По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта
. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам России
