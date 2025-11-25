https://crimea.ria.ru/20251125/v-mirnom-plane-ssha-po-ukraine-ryad-voprosov-trebuet-proyasneniya--lavrov-1151167474.html

В мирном плане США по Украине ряд вопросов требует прояснения – Лавров

России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и уточнил, что речь идет о... РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. России официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и уточнил, что речь идет о плане из 28 пунктов, других редакций Москва не видела, и целый ряд вопросов в нем требует прояснения.Он подчеркнул, что ключевые положения плана США основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах. Эти принципы в целом в плане отражены, что Москва приветствует.Также Лавров указал, что Россия до сих пор не получила ответа от Украины по созданию рабочих групп, указал, что посредниками в урегулировании могут стать Белоруссия и Турция, которые могут сыграть конструктивную роль. При этом о посредничестве Германии и Франции речи идти не может, и в целом Европа провалилась по всем статьям с 2014 года, и расписалась в поддержке неонацизма.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, американский "мирный план" по Украине более конкретный и более мягкий по отношению к РФ, чем документ, представленный европейскими лидерами, которые жестко стоят на продолжении конфликта. Тем не менее, ни тот, ни другой не несет мир и не соответствует интересам РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Текст мирного плана США по Украине изменился"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общегоТрамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине

