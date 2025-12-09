Рейтинг@Mail.ru
В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
Второй пакет мер против телефонных мошенников, разрабатываемый в России, включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем. Теперь родителям не... РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150789787_552:250:3003:1628_1920x0_80_0_0_ca8065584b0b7a95559e9cf1fd94a88e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Второй пакет мер против телефонных мошенников, разрабатываемый в России, включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем. Теперь родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.Во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Второй пакет мер против телефонных мошенников, разрабатываемый в России, включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем. Теперь родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.
"Пакет также предусматривает введение детских сим-карт. Новые правила дадут родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений", - цитирует Григоренко РИА Новости.
Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
