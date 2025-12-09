https://crimea.ria.ru/20251209/v-rossii-poyavyatsya-detskie-sim-karty-so-vstroennym-roditelskim-kontrolem-1151532301.html
В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
2025-12-09T20:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Второй пакет мер против телефонных мошенников, разрабатываемый в России, включает детские сим-карты со встроенным родительским контролем. Теперь родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.Во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий.Глава Минцифры России Максут Шадаев 5 ноября сообщил, что министерство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защитыКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
2025
