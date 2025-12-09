https://crimea.ria.ru/20251209/v-rf-zarabotaet-vtoroy-paket-mer-protiv-telefonnykh-moshennikov--putin-1151527348.html

В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде, третий пакет в планах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.Он подчеркнул, что большое число мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками уже приняты по рекомендации Совета.Он также отметил бескомпромиссную позицию Совета в отстаивании интересов соотечественников за рубежом, заявил, что рассчитывает на активное участие СПЧ в мониторинге исполнения прав россиян на выборах в Госдуму в 2026 году, указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции и поблагодарил членов Совета за их работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защитыКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковХакерские атаки: как защититься от киберугроз

