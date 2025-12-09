В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин

https://crimea.ria.ru/20251209/v-rf-zarabotaet-vtoroy-paket-mer-protiv-telefonnykh-moshennikov--putin-1151527348.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде, третий пакет в планах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.Он подчеркнул, что большое число мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками уже приняты по рекомендации Совета.Он также отметил бескомпромиссную позицию Совета в отстаивании интересов соотечественников за рубежом, заявил, что рассчитывает на активное участие СПЧ в мониторинге исполнения прав россиян на выборах в Госдуму в 2026 году, указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции и поблагодарил членов Совета за их работу.
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде, третий пакет в планах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.
"Как вы знаете, первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждения и согласования второй пакет, а в ближайших планах и третий. В их основе, в том числе, ваша инициатива", – сказал президент, обращаясь к членам СПЧ.
Он подчеркнул, что большое число мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками уже приняты по рекомендации Совета.
"Так, в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством", - напомнил глава государства.
Он также отметил бескомпромиссную позицию Совета в отстаивании интересов соотечественников за рубежом, заявил, что рассчитывает на активное участие СПЧ в мониторинге исполнения прав россиян на выборах в Госдуму в 2026 году, указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции и поблагодарил членов Совета за их работу.
