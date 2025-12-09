Рейтинг@Mail.ru
В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-rf-zarabotaet-vtoroy-paket-mer-protiv-telefonnykh-moshennikov--putin-1151527348.html
В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде, третий пакет в планах. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T17:34
2025-12-09T17:34
россия
совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии
новости
интернет
мошенничество
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде, третий пакет в планах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.Он подчеркнул, что большое число мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками уже приняты по рекомендации Совета.Он также отметил бескомпромиссную позицию Совета в отстаивании интересов соотечественников за рубежом, заявил, что рассчитывает на активное участие СПЧ в мониторинге исполнения прав россиян на выборах в Госдуму в 2026 году, указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции и поблагодарил членов Совета за их работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защитыКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковХакерские атаки: как защититься от киберугроз
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, новости, интернет, мошенничество, владимир путин (политик)
В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин

В России разработан второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде - Путин

17:34 09.12.2025
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В России разработан и проходит обсуждение второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде, третий пакет в планах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по правам человека.

"Как вы знаете, первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждения и согласования второй пакет, а в ближайших планах и третий. В их основе, в том числе, ваша инициатива", – сказал президент, обращаясь к членам СПЧ.

Он подчеркнул, что большое число мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками уже приняты по рекомендации Совета.

"Так, в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством", - напомнил глава государства.

Он также отметил бескомпромиссную позицию Совета в отстаивании интересов соотечественников за рубежом, заявил, что рассчитывает на активное участие СПЧ в мониторинге исполнения прав россиян на выборах в Госдуму в 2026 году, указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции и поблагодарил членов Совета за их работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ни один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты
Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
 
РоссияСовет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РоссииНовостиИнтернетМошенничествоВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
17:44Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
17:34В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
17:22Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
17:14Три беспилотника сбили на подлете к Москве
16:49Обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году - Генштаб страны
16:42Росприроднадзор взыскал 5,7 млн за ущерб Черному морю после гибели судна
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
16:25Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
16:16В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
16:06В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
15:58В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
15:51В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
15:43Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
15:38Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
15:17В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп
Лента новостейМолния