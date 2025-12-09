https://crimea.ria.ru/20251209/iz-sevastopolya-v-tadzhikistan-peredali-ostanki-voina-krasnoy-armii-1151530635.html

Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии

Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии

Останки воина Красной армии Рази Сафара Назимова передали из Севастополя в Таджикистан. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T20:02

2025-12-09T20:02

2025-12-09T20:02

севастополь

память

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

михаил развожаев

таджикистан

поисковые работы

новости севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151531192_0:0:1505:848_1920x0_80_0_0_7dd1c79b55e503f319e505c7e8ab7c0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Останки воина Красной армии Рази Сафара Назимова передали из Севастополя в Таджикистан. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, тело бойца нашли поисковики весной вблизи села Айвового в Бахчисарайском районе.Помимо Рази Сафра Назимова там был еще один воин, но медальон сохранился только на одном, благодаря чему и удалось установить личность. Рази Сафра Назимова был краснофлотцем 8-й бригады морской пехоты, числившимся пропавшим без вести с 7 ноября 1941 года.В Таджикистане удалось найти родственников погибшего. Стало известно, что после войны родной брат Рази Сафара приезжал в Севастополь и искал его, но не нашел. Спустя 84 года на родине красноармейца встретит его племянник.Ранее сообщалось, что в ходе поисковых операций на востоке Крыма в 2025 году были обнаружены останки пятнадцати военнослужащих Красной Армии и более 170 взрывоопасных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаныЕму было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойцаКрымские поисковики нашли новые расстрельные рвы нацистов в Бахчисарае

https://crimea.ria.ru/20241206/ostanki-geroya-velikoy-otechestvennoy-peredadut-iz-kryma-v-gruziyu-1142431491.html

севастополь

таджикистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, михаил развожаев, таджикистан, поисковые работы, новости севастополя, общество