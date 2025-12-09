Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Останки воина Красной армии Рази Сафара Назимова передали из Севастополя в Таджикистан. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, тело бойца нашли поисковики весной вблизи села Айвового в Бахчисарайском районе.
Помимо Рази Сафра Назимова там был еще один воин, но медальон сохранился только на одном, благодаря чему и удалось установить личность. Рази Сафра Назимова был краснофлотцем 8-й бригады морской пехоты, числившимся пропавшим без вести с 7 ноября 1941 года.
"В этот период шло отражение первого штурма Севастополя. 8-я бригада морской пехоты защищала город на одном из самых трудных участков – в четвертом секторе обороны. Своими активными боевыми действиями в первых числах ноября бригада способствовала срыву первого наступления врага на Севастополь. Назимов был одним из тех, кто принял жестокий удар противника на себя", – рассказал Развожаев.
В Таджикистане удалось найти родственников погибшего. Стало известно, что после войны родной брат Рази Сафара приезжал в Севастополь и искал его, но не нашел. Спустя 84 года на родине красноармейца встретит его племянник.
"Сегодня прошла церемония прощания, на которой останки были переданы представителям региональной общественной организации "Центр культуры таджиков Крыма". Красноармеец будет похоронен на родине, в Таджикистане, в городе Вахдат", – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что в ходе поисковых операций на востоке Крыма в 2025 году были обнаружены останки пятнадцати военнослужащих Красной Армии и более 170 взрывоопасных предметов.
