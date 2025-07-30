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Хакерские атаки: как защититься от киберугроз - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250730/khakerskie-ataki-kak-zaschititsya-ot-kiberugroz-1148348426.html
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
В условиях растущей цифровой угрозы безопасность в интернете – не роскошь, а необходимость. Регулярная смена паролей, двухфакторная аутентификация и... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T12:28
2025-07-30T12:27
эксклюзивы риа новости крым
мошенничество
киберпреступность
кибербезопасность
интернет
безопасность
совет эксперта
юрий артамонов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В условиях растущей цифровой угрозы безопасность в интернете – не роскошь, а необходимость. Регулярная смена паролей, двухфакторная аутентификация и обезличивание информации о себе в интернете защитят от нападок хакеров. Об этом РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, существует множество векторов атак. Один из самых распространенных – DDoS. Это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти его перегрузка и прекращение работы."Если говорить простыми словами, то представьте себе небольшой магазин, где один продавец. И вот в него набиваются 100 человек, которые галдят и все дергают продавца, но ничего не берут. А обычному покупателю войти уже не получится", – привел пример Артамонов.Чтобы избежать возможной кибератаки, говорит эксперт, необходимо соблюдать несколько простых, но надежных правил. Организациям следует не пренебрегать IT-безопасностью и нанимать квалифицированных специалистов, обновлять программное обеспечение и не использовать устаревшие операционные системы, которые давно не поддерживаются производителями, внедрять систему многоуровневой защиты и резервного копирования данных, а также обучать сотрудников основам кибергигиены и реагированию на подозрительные активности.А вот обычному человеку, по мнению инженера, хакеры не так опасны. По крайней мере не напрямую. Для самозащиты в интернет-пространстве эксперт советует людям регулярно менять пароли и делать их сложными, не распространяться личной информацией в соцсетях, проверять настройки конфиденциальности в приложениях и сервисах и устанавливать контрольные вопросы на госуслугах и других важных сервисах.Он отметил, что для человека особенно опасны взломы баз персональных данных. Например, в клиниках, где вы сдавали анализы, или подобных учреждениях. По словам Артамонова, такие утечки часто попадают в даркнет и используются мошенниками для обмана граждан. Получив паспортные данные, СНИЛС или другие сведения, злоумышленники могут втереться в доверие, выдать себя за представителя банка или госслужбы и получить доступ к вашим средствам или аккаунтам."Мы должны по умолчанию никому не верить – даже если звонящий называет ваши реальные данные. Скорее всего, он их купил у хакеров", – советует специалист.Он подчеркнул, что в условиях растущей цифровой угрозы безопасность в интернете – не роскошь, а необходимость. И если пользователи, компании и государственные структуры не будут инвестировать в защиту сегодня – завтра потери могут оказаться гораздо серьезнее.Накануне в России произошла серия сбоев в работе крупнейших российских компаний – от авиаперевозчика до сетей медицинских учреждений. 23 июля Крым столкнулся с нестабильной работой мобильной и интернет-связи. Причина – массированная DDoS-атака на ключевых операторов. Из-за перегрузки серверов некоторым абонентам оказались недоступны некоторые сервисы. В понедельник, 28 июля, в пресс-службе "Аэрофлота" сообщалось об отмене более 42 рейсов– как внутренних, так и международных – из-за масштабного сбоя в работе информационных систем. В Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.Позже в СМИ распространялась информация о хакерских атаках на сеть клиник "Семейный доктор" и аптек "Столички" в Москве. Также из-за кибератаки приостанавливала работу еще одна крупная аптечная сеть Москвы - "Неофарм".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "АэрофлотВ Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
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мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, интернет, безопасность, совет эксперта, юрий артамонов, крым
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз

Как работают кибератаки и как их избежать – советы эксперта

12:28 30.07.2025
 
© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером. Архивное фото
Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Glebstock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В условиях растущей цифровой угрозы безопасность в интернете – не роскошь, а необходимость. Регулярная смена паролей, двухфакторная аутентификация и обезличивание информации о себе в интернете защитят от нападок хакеров. Об этом РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
По его словам, существует множество векторов атак. Один из самых распространенных – DDoS. Это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, в результате чего может произойти его перегрузка и прекращение работы.
"Если говорить простыми словами, то представьте себе небольшой магазин, где один продавец. И вот в него набиваются 100 человек, которые галдят и все дергают продавца, но ничего не берут. А обычному покупателю войти уже не получится", – привел пример Артамонов.
Чтобы избежать возможной кибератаки, говорит эксперт, необходимо соблюдать несколько простых, но надежных правил. Организациям следует не пренебрегать IT-безопасностью и нанимать квалифицированных специалистов, обновлять программное обеспечение и не использовать устаревшие операционные системы, которые давно не поддерживаются производителями, внедрять систему многоуровневой защиты и резервного копирования данных, а также обучать сотрудников основам кибергигиены и реагированию на подозрительные активности.
А вот обычному человеку, по мнению инженера, хакеры не так опасны. По крайней мере не напрямую. Для самозащиты в интернет-пространстве эксперт советует людям регулярно менять пароли и делать их сложными, не распространяться личной информацией в соцсетях, проверять настройки конфиденциальности в приложениях и сервисах и устанавливать контрольные вопросы на госуслугах и других важных сервисах.

"Любой мошенник, если попробует сломать ваш пароль, обломает зубы об контрольный вопрос. Он возникает не каждый раз, только при попытке смены пароля, а именно через восстановление пароля злоумышленники взламывают ваши аккаунты. Так вот, откуда он знает, например, ваше любимое блюдо? Попытка сорвалась", – порекомендовал Артамонов.

Логотип Яндекс - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
30 марта, 14:11
Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"
Он отметил, что для человека особенно опасны взломы баз персональных данных. Например, в клиниках, где вы сдавали анализы, или подобных учреждениях. По словам Артамонова, такие утечки часто попадают в даркнет и используются мошенниками для обмана граждан. Получив паспортные данные, СНИЛС или другие сведения, злоумышленники могут втереться в доверие, выдать себя за представителя банка или госслужбы и получить доступ к вашим средствам или аккаунтам.
"Мы должны по умолчанию никому не верить – даже если звонящий называет ваши реальные данные. Скорее всего, он их купил у хакеров", – советует специалист.
Он подчеркнул, что в условиях растущей цифровой угрозы безопасность в интернете – не роскошь, а необходимость. И если пользователи, компании и государственные структуры не будут инвестировать в защиту сегодня – завтра потери могут оказаться гораздо серьезнее.
Накануне в России произошла серия сбоев в работе крупнейших российских компаний – от авиаперевозчика до сетей медицинских учреждений. 23 июля Крым столкнулся с нестабильной работой мобильной и интернет-связи. Причина – массированная DDoS-атака на ключевых операторов. Из-за перегрузки серверов некоторым абонентам оказались недоступны некоторые сервисы.
В понедельник, 28 июля, в пресс-службе "Аэрофлота" сообщалось об отмене более 42 рейсов– как внутренних, так и международных – из-за масштабного сбоя в работе информационных систем. В Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
Позже в СМИ распространялась информация о хакерских атаках на сеть клиник "Семейный доктор" и аптек "Столички" в Москве. Также из-за кибератаки приостанавливала работу еще одна крупная аптечная сеть Москвы - "Неофарм".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМошенничествоКиберпреступностьКибербезопасностьИнтернетБезопасностьСовет экспертаЮрий АртамоновКрым
 
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