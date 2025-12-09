Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
Самолет Ан-22 упал в Ивановской области и атака дронов на Чувашию – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, а в интервью американским СМИ назвал Крым очень красивым регионом. Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР и три населенных пункта восточнее Красноармейска. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, погибли все члены экипажа. После удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены дома, пострадали люди. В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп.
Крушение самолета в Ивановской области
В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.
Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам, уточнили в Следкоме.
Атака БПЛА на Чувашию
После удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены 15 домов и ранены 14 человек. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Карантин по ОРВИ в Крыму
В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"По данным прошедшей недели, в Крыму на карантин были закрыты 14 классов в девяти школах, 26 групп в 24 дошкольных учреждениях. В Севастополе – 9 классов в восьми школах, шесть групп в четырех дошкольных учреждениях", - сообщили в ведомстве.
Заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.
Кроме того, глава Белого дома назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова есть огромный потенциал.
"Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым". Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном..." У него просто огромный потенциал", – приводит РИА Новости слова Трампа.
Освобождение населенных пунктов в ДНР
Подразделения Вооруженных сил РФ на данный момент освободили южную часть Димитрова (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики, треть зданий в городе находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на совещании о ходе выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр".
Кроме того, российские военные выбили ВСУ из примыкающих к Красноармейску с восточной стороны населенных пунктов, добавил он.