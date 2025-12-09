Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день

https://crimea.ria.ru/20251209/krushenie-an-22-i-ataka-vsu-na-chuvashiyu---glavnoe-za-den-1151531915.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, а в интервью американским СМИ назвал Крым очень красивым регионом. Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР и три населенных пункта восточнее Красноармейска. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, погибли все члены экипажа. После удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены дома, пострадали люди. В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение самолета в Ивановской областиВ Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам, уточнили в Следкоме.Атака БПЛА на ЧувашиюПосле удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены 15 домов и ранены 14 человек. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.Карантин по ОРВИ в КрымуВ Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Заявления ТрампаПрезидент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.Кроме того, глава Белого дома назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова есть огромный потенциал."Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым". Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном..." У него просто огромный потенциал", – приводит РИА Новости слова Трампа.Освобождение населенных пунктов в ДНРПодразделения Вооруженных сил РФ на данный момент освободили южную часть Димитрова (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики, треть зданий в городе находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на совещании о ходе выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр".Кроме того, российские военные выбили ВСУ из примыкающих к Красноармейску с восточной стороны населенных пунктов, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

главное за день, крым, чувашия, украина, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, новости, карантин