Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, а в интервью американским СМИ назвал Крым очень красивым регионом. Армия России... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T22:57
2025-12-09T22:57
главное за день
крым
чувашия
украина
сша
дональд трамп
политика
внешняя политика
новости
карантин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141266936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b9a32e7d2bf304f23ea7ab8f9857d95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, а в интервью американским СМИ назвал Крым очень красивым регионом. Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР и три населенных пункта восточнее Красноармейска. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, погибли все члены экипажа. После удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены дома, пострадали люди. В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение самолета в Ивановской областиВ Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам, уточнили в Следкоме.Атака БПЛА на ЧувашиюПосле удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены 15 домов и ранены 14 человек. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.Карантин по ОРВИ в КрымуВ Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Заявления ТрампаПрезидент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.Кроме того, глава Белого дома назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова есть огромный потенциал."Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым". Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном..." У него просто огромный потенциал", – приводит РИА Новости слова Трампа.Освобождение населенных пунктов в ДНРПодразделения Вооруженных сил РФ на данный момент освободили южную часть Димитрова (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики, треть зданий в городе находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на совещании о ходе выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр".Кроме того, российские военные выбили ВСУ из примыкающих к Красноармейску с восточной стороны населенных пунктов, добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, а в интервью американским СМИ назвал Крым очень красивым регионом. Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР и три населенных пункта восточнее Красноармейска. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, погибли все члены экипажа. После удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены дома, пострадали люди. В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крушение самолета в Ивановской области

В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.
Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам, уточнили в Следкоме.
Новое оборудование в больницах Крыма
Вчера, 21:13Радио "Спутник в Крыму"
Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году

Атака БПЛА на Чувашию

После удара украинских беспилотников по Чувашии повреждены 15 домов и ранены 14 человек. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
Семь пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары с травмами разной степени тяжести находятся в больницах региона, еще семеро, в том числе ребенок, проходят лечение амбулаторно.
В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу
Вчера, 20:15
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно

Карантин по ОРВИ в Крыму

В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"По данным прошедшей недели, в Крыму на карантин были закрыты 14 классов в девяти школах, 26 групп в 24 дошкольных учреждениях. В Севастополе – 9 классов в восьми школах, шесть групп в четырех дошкольных учреждениях", - сообщили в ведомстве.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Вчера, 20:40
В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем

Заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии. Об этом он заявил в интервью американским СМИ.
Кроме того, глава Белого дома назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова есть огромный потенциал.
"Крым был сердцем... каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым". Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном..." У него просто огромный потенциал", – приводит РИА Новости слова Трампа.
Владимир Зеленский
Вчера, 12:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится

Освобождение населенных пунктов в ДНР

Подразделения Вооруженных сил РФ на данный момент освободили южную часть Димитрова (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики, треть зданий в городе находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на совещании о ходе выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр".
Кроме того, российские военные выбили ВСУ из примыкающих к Красноармейску с восточной стороны населенных пунктов, добавил он.
Благоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Вчера, 16:25
Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
