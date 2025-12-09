https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-orvi-i-gripp-zakryli-na-karantin-14-klassov-i-26-detskikh-grupp--1151523142.html

В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп

В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп - РИА Новости Крым, 09.12.2025

В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп

В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T15:17

2025-12-09T15:17

2025-12-09T15:17

крым

новости крыма

орви

грипп

роспотребнадзор

здравоохранение в крыму и севастополе

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. На данный момент циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, тем не менее отмечается спорадическая циркуляция вирусов гриппа, преимущественно типа А (H3N2). В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре. В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что при активной циркуляции вирусов в группе риска в первую очередь находятся люди старше 60 лет. Грипп может усугубить уже имеющиеся заболевания. Осторожными следует быть и беременным, так как у них меняется гормональный фон организма, что может повлиять на иммунитет и обернуться осложнениями.Ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппаЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, орви, грипп, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе