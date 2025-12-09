В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп

https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-orvi-i-gripp-zakryli-na-karantin-14-klassov-i-26-detskikh-grupp--1151523142.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. На данный момент циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, тем не менее отмечается спорадическая циркуляция вирусов гриппа, преимущественно типа А (H3N2). В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре. В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что при активной циркуляции вирусов в группе риска в первую очередь находятся люди старше 60 лет. Грипп может усугубить уже имеющиеся заболевания. Осторожными следует быть и беременным, так как у них меняется гормональный фон организма, что может повлиять на иммунитет и обернуться осложнениями.Ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппаЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на прошлой неделе из-за ОРВИ и гриппа были закрыты на карантин 14 школьных классов и 26 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"По данным прошедшей недели, в Крыму на карантин были закрыты 14 классов в девяти школах, 26 групп в 24 дошкольных учреждениях. В Севастополе – 9 классов в восьми школах, шесть групп в четырех дошкольных учреждениях", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. На данный момент циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, тем не менее отмечается спорадическая циркуляция вирусов гриппа, преимущественно типа А (H3N2). В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.
"Эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями контролируемая, характерная для данного периода года. Уровни эпидпорогов не превышены, удельный вес в общей структуре заболевших ОРВИ детей составляет 59,3%", - добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что при активной циркуляции вирусов в группе риска в первую очередь находятся люди старше 60 лет. Грипп может усугубить уже имеющиеся заболевания. Осторожными следует быть и беременным, так как у них меняется гормональный фон организма, что может повлиять на иммунитет и обернуться осложнениями.
Ранее сообщалось
, что число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 5,7 %, достигнув почти 8 тысяч.
