Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-chuvashii-vvedut-rezhim-chs-posle-ataki-ukrainskikh-bpla-1151512423.html
В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА
В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T11:03
2025-12-09T11:03
чувашия
чувашская республика
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18e415c6cec56c63c8680959a3a2a891.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их количество выросло до девяти. Он проинспектировал развернутые для жителей пострадавших домов пункты временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251209/posle-udara-ukrainskikh-dronov-v-chuvashii-povrezhdeny-doma-i-postradali-lyudi-1151506801.html
чувашия
чувашская республика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f20e9e6f6e459719dd3491d6c0ed9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чувашия, чувашская республика, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, режим чс
В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА

В Чувашии введут режим ЧС регионального уровня после атаки беспилотников ВСУ

11:03 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их количество выросло до девяти.
"На постоянной связи находимся с главой региона Олегом Николаевым. По его решению будем вводить чрезвычайную ситуацию регионального уровня, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия", - проинформировал он.
Он проинспектировал развернутые для жителей пострадавших домов пункты временного размещения.
"Вместе с командой правительства Чувашии выехали на место происшествия и проконтролировали работу пункта временного пребывания жителей на базе школы № 20. Всем необходимым люди обеспечены", - подчеркнул Артамонов.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
08:11
После удара украинских дронов в Чувашии повреждены дома и пострадали люди
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЧувашияЧувашская РеспубликаНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55ВТБ: доля пострадавших от мошенничества подростков выросла в шесть раз
11:46Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
11:28Новое мощное землетрясение произошло у побережья Курил
11:22ЧП в Чувашии после атаки БПЛА: что известно к данному часу
11:16Киев подготовил новую схему воровства западных денег
11:03В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА
10:46ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
10:35Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
10:33Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
10:25Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездом
10:21Графики больше не действуют: на Украине ввели аварийные отключения света
10:04За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
09:50Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"
09:39ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
09:33Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
09:29Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР
09:13Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
08:57Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит
08:43Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
08:30Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
Лента новостейМолния