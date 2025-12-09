https://crimea.ria.ru/20251209/v-chuvashii-vvedut-rezhim-chs-posle-ataki-ukrainskikh-bpla-1151512423.html
В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их количество выросло до девяти. Он проинспектировал развернутые для жителей пострадавших домов пункты временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
