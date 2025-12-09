https://crimea.ria.ru/20251209/v-chuvashii-vvedut-rezhim-chs-posle-ataki-ukrainskikh-bpla-1151512423.html

В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА

В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 09.12.2025

В Чувашии введут режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T11:03

2025-12-09T11:03

2025-12-09T11:03

чувашия

чувашская республика

новости

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

режим чс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18e415c6cec56c63c8680959a3a2a891.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введут в Чувашии после атаки БПЛА, чтобы мобилизовать ресурсы и оперативно устранить последствия. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их количество выросло до девяти. Он проинспектировал развернутые для жителей пострадавших домов пункты временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251209/posle-udara-ukrainskikh-dronov-v-chuvashii-povrezhdeny-doma-i-postradali-lyudi-1151506801.html

чувашия

чувашская республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашия, чувашская республика, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, режим чс