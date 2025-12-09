https://crimea.ria.ru/20251209/chislo-postradavshikh-pri-atake-bpla-na-cheboksary-vyroslo-do-devyati-1151508617.html

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти

Число пострадавших в результате прилета украинских беспилотников в Чебоксарах увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате прилета украинских беспилотников в Чебоксарах увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, сейчас их количество выросло. На базе одного из общеобразовательных учреждений города продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Все процессы оказания медпомощи и функционирования пункта временного размещения находятся на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

