Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
Число пострадавших в результате прилета украинских беспилотников в Чебоксарах увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате прилета украинских беспилотников в Чебоксарах увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, сейчас их количество выросло. На базе одного из общеобразовательных учреждений города продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Все процессы оказания медпомощи и функционирования пункта временного размещения находятся на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате прилета украинских беспилотников в Чебоксарах увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, сейчас их количество выросло.
"По оперативным данным, в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до 9 человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Степанов в своем Telegram-канале.
На базе одного из общеобразовательных учреждений города продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Все процессы оказания медпомощи и функционирования пункта временного размещения находятся на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.
"На данный момент экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения", - подчеркнул вице-премьер.
