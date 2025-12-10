https://crimea.ria.ru/20251210/v-yalte-vrach-psikhdispansera-travmirovala-invalida-bastrykin-zhdet-doklad-1151537882.html
В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
Следком проверит сообщение об инциденте в психоневрологическом диспансере Ялты о применении врачом физической силы к пациенту-инвалиду. Как сообщает... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T07:52
2025-12-10T07:52
2025-12-10T07:52
новости крыма
крым
ялта
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Следком проверит сообщение об инциденте в психоневрологическом диспансере Ялты о применении врачом физической силы к пациенту-инвалиду. Как сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю, дело взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин.Следком Крыма организовал процессуальную проверку, ход которой взял на контроль Бастрыкин, которому доложат о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Следком расследует смерть пациента в больницеКрымчанин умер в реанимации после неоказания ему помощиВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, ялта, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин
В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
Бастрыкин проверит информацию о травмировании инвалида в психдиспансере Ялты