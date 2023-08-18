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В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн
Центр охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе заплатит 3-миллионный штраф за гибель 8-летнего мальчика, которого лечили здесь с нарушениями после травмы. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T13:11
2023-08-18T13:11
суд
приговор
прокуратура города севастополя
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Центр охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе заплатит 3-миллионный штраф за гибель 8-летнего мальчика, которого лечили здесь с нарушениями после травмы. Соответствующее решение принял суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как установил суд, восьмилетний ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, "при лечении которой были допущены нарушения при оказании медицинской помощи". В результате мальчик умер в декабре 2019 года. В суд с иском к ЦОЗМиР (городская больница №5) обратился его отец с требованием взыскать с медучреждения компенсацию морального и материального вреда. "Больницей и Департаментом здравоохранения города поданы апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на законности и обоснованности судебного решения, и отклонил апелляционные жалобы", – отмечается в сообщении ведомства. С учетом мнения прокурора, Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск на сумму 3,1 млн рублей. Решение вступило в законную силу. Ранее в Севастополе судили нарколога, по вине которого умер 36-летний пациент. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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суд, приговор, прокуратура города севастополя, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь
В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн

Больница в Севастополе заплатит 3-миллионный штраф за смерть ребенка во время лечения

13:11 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор. Архивное фото
Больничный коридор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Центр охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе заплатит 3-миллионный штраф за гибель 8-летнего мальчика, которого лечили здесь с нарушениями после травмы. Соответствующее решение принял суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установил суд, восьмилетний ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, "при лечении которой были допущены нарушения при оказании медицинской помощи". В результате мальчик умер в декабре 2019 года.
В суд с иском к ЦОЗМиР (городская больница №5) обратился его отец с требованием взыскать с медучреждения компенсацию морального и материального вреда. "Больницей и Департаментом здравоохранения города поданы апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на законности и обоснованности судебного решения, и отклонил апелляционные жалобы", – отмечается в сообщении ведомства.
С учетом мнения прокурора, Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск на сумму 3,1 млн рублей. Решение вступило в законную силу.
Ранее в Севастополе судили нарколога, по вине которого умер 36-летний пациент.
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СудПриговорПрокуратура города СевастополяОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСевастополь
 
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