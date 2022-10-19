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Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию
Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию
Армянский городской суд рассмотрел уголовное дело врача и медицинской сестры местной горбольницы. За денежное вознаграждение медики неправомерно внесли в Единую РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:54
2022-10-19T14:54
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Армянский городской суд рассмотрел уголовное дело врача и медицинской сестры местной горбольницы. За денежное вознаграждение медики неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) в сфере здравоохранения ложные сведений о якобы произведенной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба суда.По итогам судебного заседания врач и медсестра осуждены на три года лишения свободы условно каждый. Суд установил каждому шестимесячный испытательный срок, в течение которого своим поведением медики должны доказать свое исправление. В качестве дополнительного наказания оба подсудимых лишены права полгода заниматься медицинской деятельностью.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Минобороны определил список прививок для мобилизованных.
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, закон и право
Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию

В Крыму врач и медсестра получили условный срок за фиктивную вакцинацию

14:54 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Армянский городской суд рассмотрел уголовное дело врача и медицинской сестры местной горбольницы. За денежное вознаграждение медики неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) в сфере здравоохранения ложные сведений о якобы произведенной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба суда.
"Суд квалифицировал деяния врача и медсестры как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. Медики, будучи изобличенными совокупностью доказательств, признали себя виновными", – уточнили в пресс-службе.
По итогам судебного заседания врач и медсестра осуждены на три года лишения свободы условно каждый. Суд установил каждому шестимесячный испытательный срок, в течение которого своим поведением медики должны доказать свое исправление. В качестве дополнительного наказания оба подсудимых лишены права полгода заниматься медицинской деятельностью.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Минобороны определил список прививок для мобилизованных.
 
ОбществоЗакон и право
 
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