https://crimea.ria.ru/20221019/krymskie-vrach-i-medsestra-osuzhdeny-za-fiktivnuyu-vaktsinatsiyu-1124976345.html

Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию

Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию

Армянский городской суд рассмотрел уголовное дело врача и медицинской сестры местной горбольницы. За денежное вознаграждение медики неправомерно внесли в Единую РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:54

2022-10-19T14:54

2022-10-19T14:54

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Армянский городской суд рассмотрел уголовное дело врача и медицинской сестры местной горбольницы. За денежное вознаграждение медики неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему (ЕГИС) в сфере здравоохранения ложные сведений о якобы произведенной вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба суда.По итогам судебного заседания врач и медсестра осуждены на три года лишения свободы условно каждый. Суд установил каждому шестимесячный испытательный срок, в течение которого своим поведением медики должны доказать свое исправление. В качестве дополнительного наказания оба подсудимых лишены права полгода заниматься медицинской деятельностью.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Минобороны определил список прививок для мобилизованных.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право