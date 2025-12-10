Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетное звание заслуженного географа России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмиралаПутин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в АнапеПутин наградил орденом Надежду Бабкину
16:34 10.12.2025 (обновлено: 16:39 10.12.2025)
 
Борис Вахрушев
Борис Вахрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетное звание заслуженного географа России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Присвоить почетное звание "Заслуженные географ Российской Федерации" Вахрушеву Борису Александровичу – заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института "Таврическая академия" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского", – говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому.
