Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
Президент России Владимир Путин присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T16:34
2025-12-10T16:34
2025-12-10T16:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил заведующему кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борису Вахрушеву почетное звание заслуженного географа России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмиралаПутин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в АнапеПутин наградил орденом Надежду Бабкину
Новости
ru-RU
16:34 10.12.2025