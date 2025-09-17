Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/putin-prisvoil-zvanie-zasluzhennogo-vracha-rossii-kardiologu-iz-kryma-1149518849.html
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
Президент российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T20:22
2025-09-17T20:20
валерий садовой
кардиология
владимир путин (политик)
награды
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638871_286:74:2947:1571_1920x0_80_0_0_98747f6c53962206ad5b759b7510f7f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Президент российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил работу главы Алушты Галины ОгневойПутин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста РоссииПутин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638871_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_211dc73f56850fd8a57342f05b02adbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий садовой, кардиология, владимир путин (политик), награды, крым, новости крыма
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма

Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма

20:22 17.09.2025
 
© РИА Новости КрымГлавный внештатный специалист - кардиолог Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко" Валерий Садовой
Главный внештатный специалист - кардиолог Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий Кардиологическим диспансером ГБУЗ РК Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко Валерий Садовой - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Президент российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Садовому Валерию Ивановичу – заведующему кардиологическим диспансером государственного бюджетного учреждения здравоохранения республики Крым "Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", - сказано в документе.
Ранее президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России
Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
 
Валерий СадовойКардиологияВладимир Путин (политик)НаградыКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
16:52Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
16:38В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
16:26Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
15:55Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Лента новостейМолния