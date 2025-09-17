https://crimea.ria.ru/20250917/putin-prisvoil-zvanie-zasluzhennogo-vracha-rossii-kardiologu-iz-kryma-1149518849.html
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
Президент российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T20:22
2025-09-17T20:22
2025-09-17T20:20
валерий садовой
кардиология
владимир путин (политик)
награды
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638871_286:74:2947:1571_1920x0_80_0_0_98747f6c53962206ad5b759b7510f7f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Президент российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма Валерию Садовому. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее президент России Владимир Путин наградил директора Международного детского центра "Артек" Константина Федоренко медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ размещен на сайте правительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил работу главы Алушты Галины ОгневойПутин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста РоссииПутин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638871_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_211dc73f56850fd8a57342f05b02adbb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий садовой, кардиология, владимир путин (политик), награды, крым, новости крыма
Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
Путин присвоил звание "Заслуженный врач Российской Федерации" кардиологу из Крыма