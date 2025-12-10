https://crimea.ria.ru/20251210/glavnokomanduyuschemu-voenno-morskim-flotom-rf-prisvoeno-zvanie-admirala-1151540689.html
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил главнокомандующего Военно-Морским Флотом Алексея Моисеева с присвоением звания "Адмирала флота". РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил главнокомандующего Военно-Морским Флотом Алексея Моисеева с присвоением звания "Адмирала флота". По словам главы региона, звание стоит наравне с маршалом Советского Союза, которого не присваивали никому с 2006 года.Губернатор рассказал, что в 2018-2019 годах Моисеев исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России, после его назначили командующим Северным флотом. Главкомом ВМФ РФ он стал уже в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:30 10.12.2025 (обновлено: 10:31 10.12.2025)