Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил главнокомандующего Военно-Морским Флотом Алексея Моисеева с присвоением звания "Адмирала флота". РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T10:30
2025-12-10T10:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил главнокомандующего Военно-Морским Флотом Алексея Моисеева с присвоением звания "Адмирала флота". По словам главы региона, звание стоит наравне с маршалом Советского Союза, которого не присваивали никому с 2006 года.Губернатор рассказал, что в 2018-2019 годах Моисеев исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России, после его назначили командующим Северным флотом. Главкомом ВМФ РФ он стал уже в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом РФ присвоено звание адмирала

Главнокомандующему Военно-Морским Флотом России Алексею Моисееву присвоено звание адмирала

10:30 10.12.2025 (обновлено: 10:31 10.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Моисеев
Александр Моисеев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил главнокомандующего Военно-Морским Флотом Алексея Моисеева с присвоением звания "Адмирала флота".
По словам главы региона, звание стоит наравне с маршалом Советского Союза, которого не присваивали никому с 2006 года.
Губернатор рассказал, что в 2018-2019 годах Моисеев исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России, после его назначили командующим Северным флотом. Главкомом ВМФ РФ он стал уже в 2024 году.

"Он участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, включая операции подо льдами Северного полюса. Под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия и стрельбы баллистическими ракетами. Александр Алексеевич – настоящий патриот и пример для подражания. Поздравляю его с заслуженным успехом и желаю дальнейших побед на благо нашей Родины!" – отметил Развожаев.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовостиНовости СевастополяАрмия и флотМихаил РазвожаевВооруженные силы России
 
